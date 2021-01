1/2

Vidéo audacieuse de Noelia en dentelle complète et transparente!

La jolie chanteuse Noelia a partagé une vidéo plutôt audacieuse avec laquelle sans aucun doute a laissé plus d’un de ses adeptes avec un cœur de course et est que l’interprète de “Clávame tu amor” portait une combinaison (complet) au total transparenceCe qui est intéressant, c’est qu’elle avait des décorations intéressantes sur certaines parties de sa silhouette qui étaient recouvertes de dentelle.

D’origine portoricaine, la femme d’affaires porte aussi la saveur des Caraïbes puisqu’elle vient de l’une des îles qui nous a donné de grandes célébrités de la musique et du cinéma, parmi lesquelles on retrouve Chayanne, Ricky Martin, Daddy Yankee, Ozuna, Bad Bunny entre autres, Apparemment, cette petite île concentre de grands talents dont nous jouissons depuis des années.

De son côté, comment apprécier Noelia Elle se démarque parmi ces noms de chanteuses renommées, elle étant l’une des rares femmes à avoir réussi à exceller dans le show business, avec beaucoup d’efforts et d’initiative, car faire savoir que l’interprète du classique “You” n’est soutenu par aucune chaîne de télévision autant que dans le cas d’autres personnalités du médium, de sorte qu’à plusieurs reprises, leurs mérites ne sont pas aussi connus qu’ils devraient l’être.

Ce que la belle blonde a décidé de faire et qui a apparemment bien fonctionné pour elle, c’est de promouvoir et de partager ses propres nouvelles sur son compte Instagram officiel, où ses followers les partagent à tour de rôle et célèbrent chacun avec elle. une de ses réalisations.

Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention des internautes, c’est sa facilité à faire plus que soupirer parmi ses fans, ceci grâce au fait qu’elle a une silhouette plus qu’exquise et captivante à regarder, elle-même. Il l’augmente en partageant des vidéos formidables qui font battre le cœur dès qu’ils la regardent, comme il l’a fait avec celle qu’il a partagée il y a deux jours, sans aucun doute. Noelia sait très bien chouchouter ceux qui voient ses publications.

Dans la vidéo, nous pouvons la voir avec un costume complet mais en totale transparence, de sorte que chaque partie de son corps puisse être vue malgré le fait que ce vêtement soit “sombre”, cependant, ne soyez pas aussi excité car dans les parties nobles de la chanteur Nous avons trouvé des détails avec de la dentelle noire qui les recouvrent, sinon la vidéo devrait être supprimée par la censure d’Instagram.

Venez me voir MAINTENANT chez OnlyFans et VOUS POUVEZ VOIR TOUT ce que vous ne pouvez pas voir ici … Je vous attends maintenant dans mon compte Only Fans. N’ATTENDEZ PLUS Inscrivez-vous maintenant !! Utilisez le lien sur mon profil et vous pourrez tout voir », a écrit Noelia.

Depuis quelques semaines, Noelia fait la promotion de sa page sur OnlyFans en continu, imaginez si le contenu qu’elle a sur Instagram est considéré comme audacieux, imaginez un endroit où il n’y a pas de censure, cela pourrait être le paradis pour des millions de personnes, surtout pour voir du contenu sur où Noelia est le protagoniste.

Il est très probable que cette pièce se trouve sur votre page “Noelicious” au cas où vous voudriez l’acheter ou aussi d’autres modèles assez flirty, un autre détail intéressant qui vous passionnera sûrement est qu’il existe plusieurs tailles et aussi des tailles plus. Ses créations ne sont pas exclusives à un certain type de femme, c’est quelque chose de vraiment émouvant qu’il a pris en compte les femmes avec quelques kilos en trop.

Bien que Noelia ne soit pas aussi reconnue dans le monde que les stars susmentionnées, elle est l’une des personnalités qui a eu le plus de réalisations, d’entreprises et de reconnaissances tout au long de ses 20 ans de carrière.

