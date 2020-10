HISTOIRES CONNEXES

Certaines choses très laides se produisent dans une très jolie partie du pays dans la première bande-annonce complète de David E. Kelley Big Sky.

La série, qui met en vedette Ryan Phillippe (Shooter), Kylie Bunbury (Pitch) et Katheryn Winnick (Vikings), sera présentée en première le mardi 17 novembre à 10 / 9c. L’aperçu publié mardi présente les prémisses du thriller: Cody Hoyt (Phillippe) et Cassie Dewell (Bunbury) doivent travailler avec l’ex-épouse / ancien flic de Hoyt, Jenny Hoyt (Winnick), pour trouver une paire de sœurs qui ont été enlevées par un camion. conducteur sur une route rurale du Montana – un crime dont nous sommes témoins, en partie, au début de la remorque.

Il devient vite clair que les sœurs ne sont pas les seules victimes du ravisseur… et le complot devient plus macabre à partir de là.

Le casting de Big Sky comprend également John Carroll Lynch (American Horror Story), Brian Geraghty (Chicago PD), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs), Jade Pettyjohn (Little Fires Everywhere) et Dedee Pfeiffer (Cybil).

Kelley, dont les succès télévisés incluent Big Little Lies, Ally McBeal et The Practice, a écrit un tas d’épisodes dans la première saison de Big Sky; le producteur exécutif sert également de showrunner.

Kelley, dont les succès télévisés incluent Big Little Lies, Ally McBeal et The Practice, a écrit un tas d'épisodes dans la première saison de Big Sky; le producteur exécutif sert également de showrunner.