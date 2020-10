HISTOIRES CONNEXES

Le mal peut parfois être très drôle, comme en témoigne la «bande-annonce» de la saison 2 du célèbre drame de CBS.

Sorti samedi dans le cadre de son panel New York Comic Con – avant le tournage de toute séquence de la saison 2 – la bande-annonce ci-dessus trouve les membres de la distribution Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Christine Lahti et Kurt Fuller jouant des moments qui peut ou non provenir d’un épisode à venir, qui peut ou non tourner autour du mariage de Leland avec la mère de Kristen, Sheryl.

Mandvi a en fait un double devoir, fournissant le genre d’effets sonores inquiétants que l’on attend d’une telle bande-annonce.

Sur une note plus sérieuse…. Comme les téléspectateurs se souviendront, la course inaugurale d’Evil s’est terminée par une finale remplie de choses qui bougent dans la nuit. Kristen a appris que la clinique de fertilité qu’elle et son mari avaient l’habitude de concevoir pour l’une de leurs filles faisait partie de l’organisation très malveillante qu’elle et David ont menée tout au long de la saison. David a eu une vision dans laquelle un démon de chèvre est venu chercher Kristen avec une faux. Et Kristen – qui a peut-être commis un meurtre pendant l’heure – pourrait très bien être possédée par quelque chose de mal elle-même, si le crucifix qui lui brûle la main dans les derniers instants de l’épisode en est une indication. (Lisez un post mortem final avec les rois ici.)

Si vous êtes nouveau dans le Evil-verse, la saison 1 a récemment fait ses débuts sur Netflix. (Voici 13 raisons d’entrer dans le streamer effrayant.)

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires avec vos prédictions de la saison 2 pour David, Kristen & Co.!