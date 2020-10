HISTOIRES CONNEXES

Aiguisez votre couteau subtil et préparez-vous à l’utiliser: His Dark Materials Season 2 ressemble à une aventure.

La bande-annonce complète de la deuxième série de la série fantastique a été publiée jeudi, et l’aperçu de deux minutes prédit une tonne de danger pour la petite Lyra et à peu près tout le monde sur son orbite.

La saison 2 du drame débutera le lundi 16 novembre à 9 / 8c. La saison tirera beaucoup de The Subtle Knife, livre 2 de la trilogie roman His Dark Materials de Philip Pullman.

Les téléspectateurs se souviendront que Lyra de Dafne Keen est entrée dans un nouveau monde lors de la finale de la saison 1. Plus tôt, nous avions également rencontré un garçon nommé Will, qui a également pu franchir le périmètre et entrer dans un univers alternatif. Comme indiqué dans la bande-annonce de la saison, Will et Lyra se retrouvent bientôt en péril de plusieurs côtés – dont le moindre vient de Mme Coulter de Ruth Wilson – tout en passant beaucoup de temps dans un endroit appelé Cittagazze.

Les ajouts au casting de la saison 2 incluent Terence Stamp (les films de Superman), Jade Anouka (Turn Up Charlie), Simone Kirby (Peaky Blinders) et Phoebe Waller-Bridge, qui fournira la voix du démon (ou animal-esprit-âme-chose , pour les non-initiés) appartenant à John Parry, joué par sa co-vedette Fleabag Andrew Scott, qui a beaucoup de temps – et qui émet un avertissement inquiétant – dans la bande-annonce.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder toute l’action d’un autre monde se dérouler, puis appuyez sur les commentaires avec vos pensées!