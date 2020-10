HISTOIRES CONNEXES

Il y a une nouvelle femme dans la vie du prince Charles alors que The Crown entre dans la saison 4 – et elle est sur le point de rencontrer la première femme de sa vie.

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour le retour de son drame de la reine Elizabeth II, lauréat d’un Emmy – dont la première le dimanche 15 novembre – et dans laquelle nous avons un premier aperçu détaillé de la nouvelle addition de la distribution Emma Corrin (Pennyworth) en tant que bien-aimée La princesse Di commence sa romance avec le prince Charles et entre provisoirement dans le palais de Buckingham pour une réunion avec la mère de Charles, Elizabeth. Charles et Diana ont certainement l’air heureux ensemble au début, et leur parade nuptiale est présentée comme un «conte de fées» alors que nous voyons Diana envahie par les médias et parée de sa célèbre robe de mariée.

Mais la saison 4 ne ressemble pas à un conte de fées pour toutes les personnes impliquées. La bande-annonce nous offre également des aperçus d’une princesse Margaret désespérée, une nouvelle rupture entre Elizabeth et son mari, le prince Philip, une première ministre au visage d’acier Margaret Thatcher (interprétée par Gillian Anderson) et ce qui ressemble à un combat acharné entre Charles et Diana. Oh-oh… je suppose que tous les contes de fées ne se terminent pas heureux pour toujours, hein?

