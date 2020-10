HISTOIRES CONNEXES

Ceux d’entre vous qui se préparent pour une nouvelle saison de The Bachelorette: Ce sera peut-être fini avant de terminer cette bouteille de rosé pétillant.

ABC a publié une bande-annonce pour la saison à venir de la franchise de télé-réalité de longue date (qui fait ses débuts mardi à 8 / 7c), avec l’ancien abandonné Clare Crawley revenant pour un autre coup de feu – et la bande-annonce ne perd pas de temps à répondre aux rumeurs tourbillonnant d’un saison tronquée et changement de casting. Dans ce document, nous voyons Clare faire les rencontres habituelles de limousine … et claquer un prétendant mécontent qui souligne brutalement qu’elle est «la plus vieille Bachelorette»: «Je suis la plus âgée des Bachelorette … cette!”

Mais nous voyons aussi les yeux de Clare s’illuminer lorsqu’elle rencontre un jeune homme courbé nommé Dale. «Je sens vraiment que je viens de rencontrer mon mari», jaillit-elle à la caméra, et nous la voyons se rapprocher très rapidement de Dale – un développement qui laisse les 15 autres gars envisager un débrayage de masse. «Depuis 18 ans que je fais ça, nous n’avons jamais rien traité de tel», a déclaré l’animateur Chris Harrison aux gars, qui sont laissés pour compte. «Avons-nous un nouveau Bachelorette ici?» demande l’un d’eux.

Clare a une séance de larmes avec Chris, où il l’avertit que cette situation «ne se termine pas bien: pour vous, pour les gars, pour n’importe qui… félicitations, vous venez de faire exploser The Bachelorette. On ne nous dit pas exactement ce qui se passe, mais toute cette agitation correspond aux rumeurs selon lesquelles Clare est tombée amoureuse d’un concurrent tôt et a refusé de continuer le tournage, la série faisant appel à l’ancienne Tayshia Adams pour la remplacer. Bachelorette.

Appuyez sur PLAY ci-dessus pour un premier aperçu de la nouvelle saison orageuse de The Bachelorette, puis cliquez sur les commentaires et partagez vos premières impressions.