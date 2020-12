Vidéo d’Aislinn Derbez et de ses moments préférés avec Kailani | Instagram

Lorsque vous entendez le nom de famille Derbez, peut-être que l’un des membres de la famille vous viendra immédiatement à l’esprit, ce n’est que lorsque vous entendez “la fille d’Eugenio Derbez” que vous localisez immédiatement le beau modèle et l’actrice Aislinn derbez, qui est récemment devenue mère célibataire d’une belle petite nommée Kailani, Il vient de partager une tendre vidéo où il exprime que l’un des meilleurs moments de la journée est quand il la passe avec sa fille bien-aimée.

Aislinn Derbez a épousé l’acteur Mauricio Ochmann en 2016, de leur mariage est née sa petite fille blonde aux beaux yeux bleus Kailani Ochmann Derbez, qui est devenue la lumière de ses enfants, ainsi que son grand-père et ses oncles, la petite Kai est le plus jeune membre du clan Derbez, que nous avons vu à plusieurs reprises dans des vidéos et des photos avec ses parents, qui bien que n’étant plus ensemble entretiennent de très bonnes relations et n’arrêtent pas de prendre soin de son bébé.

A partir du moment où nous savions que Aislinn derbez Elle était enceinte, l’émotion de la famille a tout de suite été remarquée, car vous savez bien que la nouvelle tante de Kailani, la belle Aitana également, a quatre ans de plus que sa nièce.

Les deux petits de la famille s’entendent le mieux, même Alessandra Rosaldo a elle-même partagé dans l’une de ses vidéos Instagram qu’elle a été surprise d’apprendre qu’Aitana était très maternelle avec Kailani, qui était toujours à sa recherche et à prendre soin d’elle. Bien qu’il ne soit pas beaucoup plus âgé qu’elle, pour cette raison pour Alessandra c’était quelque chose d’extrêmement émouvant, nous avons pu le voir en continu sur l’émission de télé-réalité “En voyage avec les Derbez” où toute la famille a partagé des vacances au Maroc.

Dans ce temps Aislinn derbez Elle était toujours mariée à Mauricio, mais on pourrait dire qu’à partir de ce programme, nous avons commencé à voir certaines ruptures dans leur mariage, cédant plus tard à la conclusion de leur lien de mariage, malgré cela, les deux se sont toujours très bien parlé et s’entendent bien. le meilleur.

Aislinn Derbez partage ses moments préférés avec Kailanni », a partagé Aislinn.

Dans la vidéo qui est en noir et blanc, vous pouvez voir la mère et la fille jouer ensemble, ces types de moments non seulement pour le mannequin et l’actrice, mais pour toute autre mère se sentiront identifiés, par le fait que le sourire de leurs enfants vous encourage à continuer malgré les problèmes.

C’est vraiment beau de voir ces types de vidéos, non seulement de célébrités mais aussi d’une connaissance ou d’une autre personne, car leur bonheur a tendance à se projeter dans les images, c’est quelque chose d’inexplicable qui est beaucoup apprécié en plus d’être extrêmement tendre.

Aislinn derbez Elle est active depuis 1995, elle a rencontré son ex-mari dans l’un des projets de films auxquels ils ont tous deux participé, sa fille Kailani est née en 2018 depuis sa naissance, ses parents ont commencé à documenter chaque exploit et grâce que la petite fille qui aujourd’hui est faite une mini célébrité grâce à la renommée de sa famille.

La fille aînée d’Eugenio Derbez est une femme extrêmement belle, c’est pourquoi il ne serait pas surprenant qu’en apprenant sa séparation avec Mauricio, elle ait immédiatement commencé à avoir plusieurs prétendants, bien que certains prétendent qu’elle sort déjà avec quelqu’un jusqu’à présent pas. C’est officiellement connu, d’autres ont mentionné qu’elle continue d’aimer son ex et que pour cette raison, elle ne veut toujours pas avoir de petit ami, peut-être que cette information n’est connue que d’elle.

