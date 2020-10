Sony a publié une vidéo de démontage de sept minutes de la PS5. Le démontage nous donne le meilleur aperçu de la PS5 à ce jour, y compris toutes ses pièces internes et la façon dont les côtés sont amovibles. Yasuhiro Ootori, responsable de la conception mécanique de Sony pour la PS5, mène le démontage en japonais, notant que tout l’arrière de la PS5 est conçu pour évacuer l’air de la console.

Sony utilise une base sur la PS5 qui est maintenue avec une vis lorsqu’elle est orientée verticalement et clipsée sur le côté de la console si vous prévoyez de l’utiliser horizontalement. Les panneaux blancs de chaque côté de la console peuvent être facilement retirés en les soulevant et en les faisant glisser. Cela révèle le ventilateur de refroidissement principal en haut de la PS5, qui peut aspirer de l’air de chaque côté. Sony utilise également deux capteurs de poussière qui peuvent être aspirés par deux trous.

Toutes les parties de la PS5. Image: Sony

Le démontage nous donne également un premier aperçu du stockage extensible via un emplacement M.2 accessible une fois que vous retirez les panneaux latéraux. Les propriétaires de PS5 pourront acheter leurs propres disques compatibles PCIe 4.0 pour mettre à niveau le stockage dans la console de nouvelle génération.

Le reste de la vidéo de démontage de Sony révèle également à quel point cette console sera réparable. Il est clair que Sony a soigneusement conçu cela pour faciliter la réparabilité et l’entretien. Le lecteur Blu-ray peut être facilement retiré, et même les sections processeur, mémoire et SSD sont faciles d’accès. Le bloc d’alimentation de 350 watts peut également être retiré facilement.

Sony affirme avoir passé cinq ans à concevoir et développer la PS5 et s’est concentré sur la réduction des niveaux de bruit et l’amélioration de ses méthodes de refroidissement. «Nous avons également mis en évidence le mécanisme dans la vidéo que nous avons intégré à la console PS5 pour rendre les sons de fonctionnement encore plus silencieux», explique Masayasu Ito, responsable de l’ingénierie matérielle et des opérations chez Sony Interactive Entertainment. «Après un processus d’essai et d’erreurs approfondi et complexe, nous avons été satisfaits du résultat final et j’ai hâte que nos fans mettent la main sur la console PS5 et« l’entendent »par eux-mêmes.

La console PlayStation 5 de Sony sera mise en vente au prix de 499 $ (399 $ pour l’édition numérique) aux États-Unis le 12 novembre, avec un lancement en Europe et dans d’autres régions du monde le 19 novembre.