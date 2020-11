Samedi matin, plusieurs médias ont projeté l’ancien vice-président Joe Biden de remporter l’élection présidentielle de 2020 après avoir pris la Pennsylvanie. Cette nouvelle a suscité une multitude de réactions des deux côtés de l’allée politique, y compris plusieurs vidéos montrant le temps de Trump dans le ring de lutte. Beaucoup de gens ont réagi au projet en publiant un court clip montrant “Stone Cold” Steve Austin donnant un étourdissement au futur président.

La vidéo publiée sur Twitter a montré le moment sauvage. Austin s’est retiré du coin après avoir écrasé deux bières et s’est dirigé vers un Trump applaudissant. Il a ensuite donné un coup de pied au futur président et lui a donné l’étourdissement. Austin a ensuite attrapé deux autres bières et est parti célébrer pendant que Trump restait sur le tapis. Ce moment sur le ring faisait partie d’une performance, mais de nombreux utilisateurs de Twitter ont exprimé l’opinion qu’il s’agissait d’une représentation appropriée de l’élection.

J’ai vu des gens partageant une vidéo de mauvaise qualité de Donald Trump recevant un Stone Cold Stunner et ce n’est pas juste. Voici une version de haute qualité, utilisez-la à la place! pic.twitter.com/Hh3w1C93nH – Tom Campbell (@TomCampbell) 7 novembre 2020

Le match en question a eu lieu lors de WrestleMania 23 en 2007. Trump a affronté Vince McMahon de la WWE à Trump Tower dans la “Bataille des milliardaires”, mais avec un peu d’aide. Le champion ECW Bobby Lashley a représenté Trump et a battu le champion intercontinental de Raw Umaga, qui représentait McMahon. Avec la victoire, Trump a gagné le droit de raser la tête de McMahon avec un rasoir électrique, ce qu’il a fait sous le regard d’Austin.

Austin a ensuite fourni une histoire sur le moment désormais tristement célèbre de WrestleMania. Il a dit que l’étonnant était l’idée de McMahon et qu’ils devaient la présenter à Trump. Le bras droit du futur président était opposé à l’idée, mais Trump a déclaré qu’il le ferait si cela aidait le spectacle.

“Donc, tout à coup, Vince vient à moi et là-haut, c’est comme ça que ça s’est passé”, a déclaré Austin lors d’un podcast en 2019. “Nous sommes dans la zone arrière. 90 000 personnes sur Ford Field et il dit ‘Steve viens ici. Je vais voir si je peux convaincre Trump de prendre un étourdisseur. »J’ai dit:« Des taureaux… »J’ai dit:« Vous pensez qu’il le fera?

«Il dit: ‘Je sais que Donald il le fera.’ Alors de toute façon, il dit «Donald, viens ici» et il dit «Steve, c’est Donald Trump». “Hé, M. Trump. Comment allez-vous?” Et je l’ai rencontré. Il dit: “Écoute, je pensais après que tout a été dit et fait. Steve vous frapperait avec son coup fini.” ‘Bien qu’est-ce que c’est?’ “Eh bien, ça s’appelle un étourdissant et ça se passe comme ça.”

Austin a donné des accessoires à Trump pour être sorti, “être un homme” et avoir pris l’étourdissement au milieu du ring. Il faisait partie du spectacle et a aidé l’événement Showtime. Selon Austin, la séquence a rendu les gens heureux et il l’a «creusée».