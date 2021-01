W

vec les écoliers à travers le Royaume-Uni confrontés aux effets d’un autre verrouillage, Anthony Joshua a suivi l’approche de Joe Wicks pour aider les enfants à rester actifs à la maison.

La légende de la boxe Joshua, qui a battu Kubrat Pulev en décembre pour conserver ses titres mondiaux des poids lourds WBA, IBF, WBO et IBO, est retourné dans son ancienne école secondaire pour filmer une séance d’entraînement pour que les élèves, le personnel et les parents restent en forme.

Joshua s’est soumis à une courte routine à la Kings Langley School dans le Hertfordshire dans le but de renforcer la condition physique et le moral de la nation, et a reconnu que c’était une période difficile pour les gens de partout.

Joshua a déclaré: “Je sais à quel point c’est difficile pour vous en ce moment, faire toutes vos leçons en direct, je sais que ce n’est pas facile, mais il est important de garder l’esprit et le corps actifs.

«Alors avant de prendre votre manette Xbox ou PlayStation, ou de vous connecter aux réseaux sociaux, mettons-nous au travail.»

(Anthony Joshua)

Le directeur David Fisher a déclaré à propos de Joshua – qui retournera à l’école après la pandémie pour rencontrer les élèves: “Nous sommes ravis qu’Anthony Joshua travaille avec nous à l’école Kings Langley pour aider les élèves à rester en bonne santé et motivés tout en s’engageant et en progressant. avec un programme entièrement en direct et riche en connaissances sur notre plateforme virtuelle.

«En tant qu’école, nous sommes ravis que la vidéo fasse la promotion des sessions HIIT en direct de notre propre département d’éducation physique, mais permettra également aux étudiants d’utiliser des articles de tous les jours dans leur maison pour rester en forme et bien pendant ce verrouillage, comme le cartable Kings Langley!

(Anthony Joshua)

«C’était formidable de voir AJ remplir le sac d’école Kings Langley avec ses gants de boxe et ses boîtes de conserve depuis la maison pour enseigner aux élèves ce qu’ils peuvent faire pour rester en forme et en bonne santé. Nos remerciements vont à lui et à son équipe pour avoir donné leur temps pour aider à inspirer nos étudiants. “