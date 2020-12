Vidéo inédite de Joselyn Cano? son appel était sans égal | Instagram

Connue sous le nom de “La Kim Kardashian Mexicana” la belle Joselyn Cano apparaît dans une vidéo qui pour certains de ses followers est peut-être inédite car elle est un peu différente de celles qu’il a partagées.

Joselyn Cano était l’une des mannequins et célébrités des réseaux sociaux qui ne cessait de grandir dans sa carrière, grâce au contenu qu’elle partageait depuis quelques années sur son compte Instagram officiel, elle est devenue de grandes fans tout au long de ses publications.

Peut-être pour certains de ses fans le fait qu’elle était un peu a attiré leur attention, car bien qu’ils soient nés et ont grandi aux États-Unis, ils l’appelaient “The Mexican Kim Kardashian” et est-ce que Joselyn Cano Elle était d’origine mexicaine, ses parents sont originaires respectivement des États de Durango et Guadalajara, elle a constamment mentionné se sentir fière de ses racines et comment cela s’est avéré.

Josey, comme l’appelait sa famille, publiait constamment du contenu sur Instagram, mais lorsqu’elle atteignait un certain nombre de publications, elle avait tendance à en supprimer une grande partie, il y a quelques semaines, elle l’a fait à nouveau, malheureusement le 7 décembre, elle a perdu la vie alors ses fans n’avaient plus que le peu de contenu qu’il avait laissé sur son compte, mais il est probable que certains internautes aient sauvegardé certaines de ses photos et vidéos.

Jusqu’à présent, la raison de son départ n’a pas été partagée, mais des rumeurs disent qu’il aurait subi une chirurgie esthétique en Colombie, apparemment ce n’était pas la première fois qu’un arrangement esthétique était fait, nous pouvons l’apprécier tout au long de ses anciennes publications, comme la vidéo principale de cette note.

Dans cette vidéo apparaît Joselyn Cano vêtue d’un maillot de bain deux pièces, bien qu’en haut elle porte un haut plutôt petit qui laisse transparaître ses charmes sans rien porter en dessous, le mannequin et aussi une femme d’affaires enregistraient sa vidéo devant le miroir, elle était debout un peu tournée pour se voir une grande partie de ses charmes.

La chose intéressante à propos de la vidéo est qu’il l’a partagée il y a cinq ans le 4 octobre 2015, dans laquelle vous pouvez voir un peu comment son visage était il y a tant d’années, qui avait l’air un peu différent ainsi que ses charmes et sa silhouette voluptueuse.

Joselyn Cano Elle était une femme d’affaires, avait une ligne de maillots de bain qu’elle a elle-même modelée et même, Demi Rose, le célèbre mannequin britannique, était apparemment l’une de ses ambassadrices car elle apparaît sur plusieurs photos portant ces maillots de bain, même si à aucun moment elle ne les a promus sur son Instagram. .

De nos jours, malgré le peu de temps qu’elle a perdu la vie, ses fans continuent de pleurer son départ et la regrettent, elle était l’une des célébrités qui a toujours trouvé un moyen de captiver l’élève de ses fans avec ses publications, qui à certaines occasions sont devenues proche de la censure parce que vous montrez toujours quelque chose de plus.

La combinaison de dentelle, de transparences et de minuscules vêtements était pour Joselyn Cano quelque chose d’assez habituel, il était fasciné de montrer sa silhouette à ses abonnés et de les faire lui écrire dans sa boîte de commentaires, même si quand il a perdu la vie, qui était en charge de son compte, il a bloqué les commentaires, de sorte que ses fans ne pouvaient pas “dire au revoir”.

Sans aucun doute, sa silhouette et son visage avec ces beaux yeux noisette resteront dans les mémoires ainsi que son essence, Joselyn Cano fait partie de l’une des célébrités qui resteront dans notre mémoire pendant de nombreuses années.

