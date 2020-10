HISTOIRES CONNEXES

Le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden a été mieux résumé par Jake Tapper de CNN, qui l’a qualifié de «désordre brûlant… à l’intérieur d’un incendie de benne à ordures… à l’intérieur d’une épave de train». Le seul et unique débat vice-présidentiel s’avérera-t-il une affaire plus digne?

Tous les yeux seront rivés sur la candidate démocrate Kamala Harris alors qu’elle affronte le vice-président sortant Mike Pence – derrière le plexiglas et à une distance sociale d’acceptation. Les spectateurs chercheront également à voir si la modératrice du débat Susan Page, chef du bureau de Washington de USA Today, surpasse Chris Wallace de Fox News; Les lecteurs de TVLine ont donné au tour de Wallace en tant que modérateur une note moyenne de «D-».

Le débat de 90 minutes, sans publicité, se tient à l’Université de l’Utah à Salt Lake City. Il devrait être diffusé sur tous les grands réseaux – y compris ABC, CBS, Fox, NBC et PBS – et commencer à 21 h HE.

Le débat entre les vice-présidents a lieu moins d’une semaine après que le président Donald Trump et la première dame Melania ont été testés positifs pour le coronavirus. Alors que plusieurs responsables de l’administration – y compris le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, l’assistant personnel de Trump Nick Luna et l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany – ont également c = aught COVID, Pence et Second Lady Karen ont été testés négatifs.

L’affrontement de Harris et Pence est censé être suivi de deux autres débats présidentiels – le jeudi 15 octobre et le jeudi 22 octobre – bien qu’il y ait actuellement un doute sur le fait que le match du 15 octobre puisse se dérouler comme prévu à la suite du diagnostic COVID de Trump.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus (gracieuseté de C-SPAN) pour regarder Harris affronter Pence, puis laissez vos pensées dans un commentaire ci-dessous.