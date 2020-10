Power Book II: Diana de Ghost a eu du mal à avoir plus d’indépendance toute la saison, et lors de la finale de la mi-saison de dimanche, elle va l’obtenir. Qu’est-ce que cela dit de faire attention à ce que vous souhaitez?

Dans l’heure (Starz, 8 / 7c), Monet dévoile un amour dur pour l’amour – ou, plus précisément, comment Diana peut utiliser ses ruses féminines pour manipuler n’importe quel homme sur son chemin. Dans l’aperçu exclusif ci-dessus, le chef de la drogue fait asseoir sa fille et s’assure qu’elle comprend que l’amour est gentil et tout, mais avoir un contrôle total sur un mec est la chose la plus importante.

«Tout ce que vous lui dites doit toujours le ramener à vous», lui conseille Monet. “Un homme ne tombe pas amoureux de vous, il tombe amoureux de l’image de lui-même qu’il voit dans vos yeux.”

LaToya Tonodeo, qui joue Diana, dit à TVLine que Monet a vraiment à cœur les meilleurs intérêts de son enfant – mais l’importance de l’entreprise familiale Tejada ne peut être niée. «Monet essaie toujours de lui apprendre et de l’aider à devenir plus sauvage dans le jeu, mais Diana, parce qu’elle est jeune, elle ne comprend pas complètement et elle mène avec ses émotions», dit l’actrice. «En même temps, Monet est comme: ‘Écoutez: je vous apprends à survivre dans un monde d’hommes. C’est pourquoi elle ne la lâche pas vraiment », dit-elle en riant,« et je ne la vois pas vraiment abandonner Diana de si tôt.

Pendant l’heure, taquine Tonodeo, Monet accorde à Diana une petite quantité de liberté / responsabilité dont elle aspire: “Vous la verrez pouvoir sortir et aller à une fête d’anniversaire, où elle peut ou non rencontrer Lauren.”

Lauren, les téléspectateurs se souviendront, est la camarade de classe de Tariq à Stansfield et une autre participante aux études canoniques. Dans l’épisode 4, Lauren et Diana se sont serrées les lèvres avec Tariq; la finale de la mi-saison est la première rencontre des dames.

La sortie sera «l’occasion pour elle de faire preuve d’indépendance et de faire des trucs par elle-même sans que ses frères soient toujours près d’elle ou sa mère juste à côté d’elle», ajoute Tonodeo.

En plus de la grande soirée de Diana, Power Book II: Ghost de cette semaine présente également une alliance improbable, une épaule froide inattendue et un nouveau niveau de compréhension entre deux personnages… et c’est tout ce que vous obtenez jusqu’à dimanche! Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour regarder un aperçu exclusif, puis appuyez sur les commentaires avec vos prédictions!