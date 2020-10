HISTOIRES CONNEXES

Qui est prêt pour le deuxième tour?

NBC mardi soir a publié une nouvelle promo pour la cinquième saison à venir de This Is Us, et il présente de nouvelles images de ce qui semble être la première rencontre de Kevin et Randall depuis les féroces fracas de la pelouse avant la saison dernière. Le teaser offre également de nouveaux aperçus (bien que fugaces) du reste du gang Pearson avant le retour de deux heures de la série plus tard ce mois-ci.

Dans une interview récente, le portraitiste de Randall, Sterling K.Brown, a cité le flash-forward de la finale de la saison 4 – qui a emmené les téléspectateurs sur ce qui semble être le lit de mort de Rebecca et a présenté un regard chargé entre Kevin et Randall – comme preuve que la route à suivre pour les frères en conflit «ne va pas être facile».

La traditionnelle pause estivale de This Is Us a été prolongée par l’arrêt du COVID-19 de l’industrie du divertissement, poussant le lancement de la saison 5 jusqu’au 27 octobre. La nouvelle saison s’attaquera à la vie pendant la pandémie mondiale de front, a déclaré le créateur de la série Dan Fogelman. promis. En outre, Brown a déclaré à TVLine en juin que les épisodes à venir incluraient «une fouille du passé de Randall, à nouveau connecté à sa famille», et la co-vedette Chrissy Metz a prévisualisé que les téléspectateurs apprendraient pourquoi Kate a commencé à utiliser la nourriture comme mécanisme d’adaptation «parce qu’elle est vécu des choses que nous ne savons pas encore.

