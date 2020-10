Star Trek: Discovery nous donne notre premier aperçu d’un nouvel avenir audacieux.

Lors du panel du New York Comic Con de jeudi, CBS All Access a publié la scène d’ouverture de la troisième saison à venir de Discovery, qui reprend 930 ans plus tard après que Burnham et l’équipe de Discovery aient été zappés à travers un trou de ver qui plie le temps. Dans l’aperçu – que vous pouvez regarder ci-dessus – nous rencontrons Book (joué par l’ancien de Supergirl David Ajala) alors qu’il évite les explosions de phaser d’un extraterrestre en colère qui l’accuse d’avoir volé une précieuse cargaison. Juste à ce moment-là, Burnham émerge du trou de ver, et elle et sa combinaison spatiale s’écraser sur le vaisseau de Book, les envoyant tous se précipiter vers la surface d’une planète indomptée.

Vous voulez voir ce qui se passe ensuite? Vous n’aurez pas à attendre 930 ans: la saison 3 de Star Trek: Discovery débutera le jeudi 15 octobre prochain sur CBS All Access.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Les stars de l’aile ouest Martin Sheen, Allison Janney, Richard Schiff, Bradley Whitford et le créateur Aaron Sorkin visiteront The Late Show With Stephen Colbert ce vendredi 9 octobre.

* Joanne Froggatt (Downton Abbey) jouera dans le drame psychologique Angela Black pour Spectrum Originals et ITV au Royaume-Uni. La série suit une femme au foyer de banlieue (Froggatt) piégée dans une relation abusive avec son mari (Michiel Huisman de Game of Thrones); elle est approchée par un enquêteur privé (Samuel Adewunmi de The Watch), révélant les secrets les plus sombres de son épouse.

* Le docu-série en quatre parties Par tous les moyens nécessaires: The Times of Godfather of Harlem, inspiré par la musique et les sujets de la série originale d’Epix Godfather of Harlem, sera présenté en première le 8 novembre à 10 / 9c sur le câble premium.

* Netflix a publié une bande-annonce pour Somebody Feed Phil Season 4, qui fera ses débuts le vendredi 30 octobre:

Lequel des éléments TVLine d’aujourd’hui suscite votre intérêt?