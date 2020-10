HISTOIRES CONNEXES

Pour une fois, Ken Jeong n’était pas la seule chose qui bourdonnait encore et encore pendant The Masked Singer.

L’épisode de cette semaine a présenté la dernière (et peut-être la seule) technologie de livraison d’indices socialement distants: de petits drones qui bourdonnaient devant le jury, des objets de remorquage conçus pour aider Robin Thicke & Co. – ainsi que le juge invité de retour Joel McHale ( Communauté) – découvrez l’identité des chanteurs.

Les indices ont-ils éclairé les points d’interrogation sous les masques? Voyons en récapitulant les performances des éliminatoires du Groupe A:

POP CORN | «Falling» de Harry Styles a donné à Popcorn de nombreuses occasions de montrer comment elle pouvait émoticône en utilisant uniquement sa voix, et comme Thicke l’a souligné, elle l’a fait très efficacement. Son indice de drone était une planète. «Le deuxième rocher du soleil est peut-être loin, mais il devrait vous rapprocher de moi», a-t-elle déclaré au panel. Parmi les autres indices, citons: une parodie de savon intitulée The Corn and the Beautiful, un drapeau arc-en-ciel, des chats, 16, une pince à cheveux et un Rubik’s Cube. (Je suppose: Taylor Dayne, chanteuse de «Love Will Lead You Back».)

GIRAFE | Girafe est apparemment aux prises avec ce qui semble être un traumatisme physique dans son passé récent, si j’interprète correctement ses commentaires sur un «épisode terrifiant qui a brouillé mon cerveau». Mais son interprétation de «Get Down On It» de Kool & the Gang était très fluide, une grande amélioration par rapport à sa première performance. Son indice de drone était un domino à huit points, et d’autres indices comprenaient: Fox, vainqueur de la saison 2 de Masked, des pêches, un musée, “Récemment, mon monde s’est effondré” et mentionnez que “l’épisode terrifiant” susmentionné l’a laissé à peine capable marcher ou parler. (Je suppose: le rappeur Vanilla Ice, mais j’en suis de moins en moins certain de la semaine.)

CHOUF DES NEIGES | Je suis tellement déchiré par le costume duo. Quand ils chantent – comme dans “Like I” m Gonna Lose You “de Meghan Trainor et John de cette semaine – leur connexion semble si intime, je suis convaincu qu’ils forment un couple romantique. Mais ensuite, leurs packages de configuration sont tellement yuk-yuk, je ressens un sentiment de frères et sœurs ou de meilleurs amis. La dissonance est un peu inquiétante. La vidéo de cette semaine expliquait comment la moitié féminine de l’équipe avait réussi à faire passer la moitié masculine à une mauvaise rupture, quand il avait été «emporté par une avalanche d’émotions» et comment il l’avait encouragée à saisir une opportunité «digne d’une reine». L’indice de drone était un chapeau de sorcière, et les autres indices comprenaient: «gestion de l’ancre», un D avec des lumières dedans (délice?), Un ballon de basket avec les lettres DAL dessus, un château gonflable et l’affirmation de la chouette qu’elle était «l’ancre du hibou mâle, malgré le coup de bec de notre communauté». (Je suppose: peut-être que le couple de musique country Clint Black et Lisa Hartman Black, peut-être que Dancing With the Stars a engendré Derek Hough et Julianne Hough. Quoi? Il est encore tôt dans la saison – je peux me couvrir!)

SOLEIL | «J’ai raté une grande partie de mon enfance, grandissant dans une maison fracturée», nous a dit Sun, ouvrant une vidéo de pré-performance avec des visuels comme un sablier rouge, des araignées et une serre. J’étais déconcertée par son offre de ce qui semblait être un indice («J’aime la saleté dans mes orteils, un souvenir de moi, et la terre qui glisse alors que mon cœur marche sur la ligne»), puis émue par sa performance de Kesha « Prier. ” Son indice de drone était un Magic 8 Ball; Parmi les autres indices figuraient: des fleurs et des plantes, aller «dans les bois pour trouver l’harmonie dans la nature», des cannes de bonbon, une mèche de cheveux blonds et une mention de «filles immatérielles partageant les mêmes idées». (Je suppose: la chanteuse country Tori Kelly, j’ai mélangé mes chanteurs country – je voulais écrire Leann Rimes.)

LE DÉMASSAGE | Girafe a été choisie pour rentrer chez elle cette semaine. Lorsqu’il a été démasqué, il s’est avéré être Beverly Hills, le diplômé 90210 de Brian Austin Green. (Écoutez ce qu’il avait à dire à TVLine à propos de son passage en tant qu’animal de safari très grand et extrêmement sophistiqué.)

