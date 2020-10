HISTOIRES CONNEXES

Syfy a retransmis les sept premières minutes du Resident Alien dirigé par Alan Tudyk, à la suite de son panel de métavers à NYCC, donnant aux téléspectateurs un premier aperçu du charmant extraterrestre de la dramédie qui est chargé de… détruire l’humanité.

Adapté de la bande dessinée Dark Horse du même nom et dont la première est prévue pour janvier 2021, Resident Alien suit Harry (Tudyk) après qu’il s’écrase sur Terre et assume le rôle d’un médecin humain d’une petite ville. «En arrivant avec une mission secrète pour tuer tous les humains, Harry commence à vivre une vie simple», lit-on dans la description officielle, «mais les choses deviennent un peu difficiles quand il est obligé de résoudre un meurtre local et réalise qu’il doit s’assimiler dans son nouveau monde . Ce faisant, il commence à se débattre avec le dilemme moral de sa mission et à poser les grandes questions de la vie comme: «Les êtres humains valent-ils la peine d’être sauvés? et «Pourquoi plient-ils leur pizza avant de la manger?»

Le panel – qui comprenait Tudyk en plus des co-stars Sara Tomko (Once Upon a Time), Corey Reynolds (The Closer), Alice Wetterlund (Silicon Valley) et Levi Fiehler (Mars), aux côtés du producteur exécutif et showrunner Chris Sheridan (Family Guy) – a discuté de donner vie à l’histoire de la bande dessinée, d’équilibrer le cœur et l’humour, les coiffures de quarantaine, les observations d’extraterrestres et les prochaines stars invitées de l’émission comme Linda Hamilton. (Regardez-le ici.)

Mieux connu pour avoir joué à Hoban «Wash» Washburne dans l’espace ouest de Firefly, Tudyk a récemment été vu dans Doom Patrol, jouant Mr. Nobody d’Eric Morden. En plus d’exprimer plusieurs personnages sur l’animation Harley Quinn, il a également joué dans Curb Your Enthusiasm et The Rookie, ce dernier le réunissant avec son capitaine Firefly, Nathan Fillion.

Qu’as-tu pensé des premières scènes de Resident Alien? Accédez à la section Commentaires et dites-nous ce que vous en pensez!