Jim Carrey a assumé l’un des rôles les plus animés de sa carrière ce week-end lorsqu’il a succédé à Jason Sudeikis en tant que candidat démocrate à la présidence Joe Biden sur Saturday Night Live.

L’ancien de In Living Color – qui a déjà accueilli SNL trois fois – a joué aux côtés de Donald Trump d’Alec Baldwin lors de la première de la saison 46, qui a parodié le débat présidentiel du 29 septembre. Beck Bennett a joué le modérateur Chris Wallace, qui a lancé le débat en jubilant: «Je pense que je vais faire du très bon travail ce soir.»

Quant à Trump, il a obtenu le spectacle «sur la route et hors des rails» presque immédiatement, assurant Wallace, l’honneur du scout et tout le monde, qu’il avait passé le test COVID convenu avant son arrivée sur scène. (Plus tard, il affirmerait que «le virus chinois est un canular», une déclaration «qui reviendra probablement me hanter plus tard cette semaine.»)

Peu de temps après, Carrey a fait ses débuts très attendus en tant qu’ancien vice-président et a passé une grande partie du débat à se donner un discours d’encouragement, en essayant de se souvenir de toutes les leçons qui lui ont été inculquées lors de la formation à la gestion de la colère. Il se tourna finalement vers sa bande de méditation, racontée par nul autre que Harry Styles. La caméra s’est ensuite tournée vers Trump qui a tourné sa propre bande de méditation: Kimberly Guilfoyle de Cecily Strong hurlant à pleins poumons pendant la Convention nationale républicaine.

Finalement, Kamala Harris de Maya Rudolph est entrée de la scène pour forcer Trump à s’excuser auprès de Joe. (“Je me fiche de savoir qui a commencé”, dit-elle. “Je me fiche de savoir qui l’a partagé. Vous vous excusez auprès de Joe en ce moment.”) Elle a ensuite déclaré que l’Amérique avait besoin d’un WAP – euh, femme présidente mais être «Hot Vice President in Charge» ferait l’affaire pour le moment.

Alors que le débat atteignait les déclarations de clôture, Carrey’s Biden a sorti une télécommande de télévision et a appuyé sur «pause» sur Trump. Il est ensuite sorti de son podium et s’est adressé directement à la nation.

«Vous pouvez me faire confiance, car je crois en la science et au karma», a-t-il déclaré, un clin d’œil pas si subtil au récent diagnostic COVID de Trump. «Maintenant, imaginez si la science et le karma pourraient d’une manière ou d’une autre faire équipe pour nous envoyer à tous un message sur la dangerosité de ce virus. Je ne dis pas que je veux que cela se produise, mais imaginez si cela s’est produit. Donc, en novembre, veuillez monter dans le train Biden – qui est littéralement un train de banlieue vers le Delaware, et nous pouvons tous faire en sorte que l’Amérique ne soit plus activement en feu. “

Biden a déjà été décrit par quatre autres acteurs, dont Kevin Nealon (dans une ouverture à froid de 1991 qui a usurpé les audiences de confirmation de Clarence Thomas), Woody Harrelson (dans trois croquis du débat démocrate l’automne dernier) et John Mulaney (dans un presser sur le thème du coronavirus sur 29 février). Mais l’ancien de la SNL le plus souvent associé au rôle est Jason Sudeikis, qui est apparu en tant qu’ancien vice-président dans plus d’une douzaine de croquis depuis 2008.

Quant à The Donald, cela marque la cinquième saison de Baldwin parodiant POTUS. Il a remporté le Emmy Award 2017 du meilleur acteur de soutien dans une série comique après sa liste initiale d’apparitions tout au long de la saison 42.

Qu’avez-vous pensé de l’impression Biden de Carrey? Et où se situe-t-il parmi les précédentes imitations SNL du VP d’Obama? Pesez via les sondages suivants, puis revenez sous peu pour la vidéo.

