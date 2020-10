HISTOIRES CONNEXES

La mouche sur la tête de Mike Pence a fait vibrer Twitterverse pendant le débat sur la vice-présidence – donc naturellement, Saturday Night Live a fait tapis lors de l’ouverture à froid de ce week-end.

Dans l’interprétation des événements par SNL, Joe Biden de Jim Carrey a regardé le débat de chez lui et est devenu frustré par le besoin de Pence d’interrompre constamment son colistier. Afin d’arrêter le titulaire et de «sauver l’âme de cette nation», Biden est entré dans la chambre de transformation du film de 1986 The Fly et est devenu une créature insectoïde-humaine. Il s’est ensuite téléporté sur la scène du débat et a atterri directement sur la tête de Pence, où il est rapidement allé «plein Jeff Goldblum» et s’est lancé dans une publicité pour Apartments.com.

Peu de temps après, Biden s’est retrouvé rejoint par une deuxième mouche: la réincarnation de l’espoir présidentiel de 2012 Herman Cain, décédé des complications du COVID-19 le 30 juillet après avoir assisté à l’un des rassemblements sans masque du président Trump.

“Ces imbéciles Trump et Pence m’ont tué, mec!” il s’est excalmé. «Ils m’ont invité à un rassemblement sans masque et ont dit: ‘Tout est fiiiiiine, Herman.’ J’attrape la couronne, Trump me dit: “Tout est fiiiiiine, Herman…” Trois jours plus tard, je suis parti! “

Malheureusement pour le Caïn réincarné, Harris de Maya Rudolph était équipé d’une tapette à mouches et l’a sorti avant qu’il ne puisse faire de réels dégâts.

Quant à Rudolph, elle a eu une journée sur le terrain imitant les nombreuses réactions de Harris aux interjections de Pence. (Le meilleur de tous était «l’œil latéral de Claire Huxtable».) Son plus grand applaudissement, cependant, est venu quand elle a arrêté Pence dans son élan et a déclaré: «Je parle.»

Avez-vous apprécié le point de vue de SNL sur le débat sur les vice-présidents? Qu’en est-il de la décision de confier à Carrey’s Biden le rôle de la mouche? Frappez les commentaires avec vos réactions, puis revenez voir la vidéo.