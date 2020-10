HISTOIRES CONNEXES

Saturday Night Live revient juste à temps pour couvrir le premier débat présidentiel – et un célèbre funnyman intervient pour jouer le candidat démocrate Joe Biden.

Une nouvelle promo pour la première de la saison SNL de ce samedi (NBC, 23h30 HE / 20h30 PT) nous donne notre premier regard sur Jim Carrey dans le rôle de Biden, alors qu’il se met en costume et maquillage aux côtés de l’alun SNL (et nouvellement couronné vainqueur Emmy!) Maya Rudolph, qui joue le colistier de Biden Kamala Harris. Nous voyons Carrey se faire appliquer une perruque de cheveux blancs et Rudolph lacer une paire de baskets avant que les deux se tiennent dos à dos en tant que Biden et Harris, et nous obtenons une ambiance distincte de Fire Marshall Bill de Carrey au début – mais quand il met une paire de lunettes de soleil aviateur, c’est un sosie mort pour Biden, n’est-ce pas?

Le casting de Carrey a été annoncé pour la première fois le mois dernier, la star de Dumb and Dumber prenant le rôle de Biden de Jason Sudeikis, qui le jouait la saison dernière. La première de la saison 46 de SNL sera animée par l’ancien ancien Chris Rock, avec l’invité musicale Megan Thee Stallion.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour un premier regard sur Carrey en tant que Biden, puis appuyez sur les commentaires et dites-nous: est-ce qu’il regarde le rôle, ou avez-vous préféré la prise de Sudeikis?