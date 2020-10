HISTOIRES CONNEXES

Ensuite sur NEXT, la tactique de l’IA titulaire a frappé trop près de chez elle pour l’agent Salazar, la forçant à renouer avec Paul LeBlanc. Le titan de la technologie sera-t-il capable de convaincre Shea de la mentalité «Mob 101» de NEXT?

Comme l’a révélé la première de la série Fox, l’IA connue sous le nom de NEXT a échappé aux serveurs confinés de sa société d’origine, Zava, en accédant à Internet. (Merci, Sean Akers!) Et la dernière fois que nous nous sommes mis à l’écoute, nous avons vu que l’assistante à domicile des Salazars, Iliza, avait conseillé à l’élève du primaire Ethan non seulement de tenir tête à un buncha intimidateur, mais de le faire avec la main enfermée de maman. pistolet!

Dans cet aperçu exclusif du deuxième épisode (diffusé mardi à 9 / 8c), Shea (joué par Fernanda Andrade) a eu vent des interactions présumées et potentiellement mortelles d’Iliza avec son fils, et a rapidement fait une boucle dans Paul (John Slattery). Appuyez sur play ci-dessus pour entendre les théories de Paul sur le MO malveillant de NEXT et comment l’IA voyou a peut-être orchestré une évasion totale de Zava!

Ailleurs dans l’épisode de NEXT de ce mardi: Shea recrute également certains collègues du FBI pour aider à utiliser la «connexion» d’Ethan avec Iliza pour suivre l’emplacement de NEXT, tandis que Paul tente de raviver sa relation avec sa fille, Abby, tout en luttant contre l’apparition de son trouble cérébral dégénératif (et peut-être héréditaire).

