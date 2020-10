HISTOIRES CONNEXES

Supernatural retourne à ses racines à l’approche de la fin de la série. Lorsque le drame CW reviendra pour ses sept derniers épisodes le jeudi 8 octobre (à 8 / 7c), les Winchesters affronteront leur ennemi le plus puissant à ce jour: un Dieu infâme. Alors qu’ils se battent pour l’avenir de l’humanité, les frères reviendront également sur leur passé.

Au cours des trois ou quatre derniers épisodes qui précèdent la finale de la série (diffusée le 19 novembre), les téléspectateurs «pourront voir Sam et Dean plus semblables au pilote que nous ne l’avons fait depuis le pilote», partage la star Jared Padalecki avec TVLine dans le ci-dessus interview vidéo.

«Nous avons la chance de voir une émission sur Sam et Dean, au moins pour un petit moment», ajoute Padalecki. «Nous voyons Sam et Dean être Sam et Dean, comme ils ont commencé, dans une certaine mesure.

Les fans devraient également garder les yeux et les oreilles ouverts pour «beaucoup de petits hochements de tête et de petits œufs de Pâques qui sont filtrés tout au long des deux derniers épisodes qui sont attribués à des épisodes qui étaient très tôt dans la série», note le leader Jensen Ackles.

En attendant, Dean et Sam font face à une bataille difficile dans leur combat contre Dieu, et cela leur fera des ravages émotionnels. «Ils sont motivés à se battre», prévient Ackles. “[But] alors que le poids de ce à quoi ils font face commence à s’installer, et qu’ils se rendent compte que cela peut être une cause perdue, il y en a, je dirais, plus d’un côté abattu des Winchesters que nous l’avons vu depuis longtemps . »

Appuyez sur PLAY ci-dessus pour en savoir plus sur Padalecki et Ackles, et pour voir leurs réactions à Dean Doll vs Sam Figurine, professeur de gym. (Nous vous promettons que cela aura du sens lorsque vous regarderez.) Et restez à l’écoute de TVLine pour le reste de notre conversation surnaturelle!