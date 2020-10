HISTOIRES CONNEXES

S’il y a une chose que Supernatural a enseignée aux téléspectateurs, c’est que les vrais hommes pleurent. Ainsi, lorsque TVLine a discuté avec les stars Jensen Ackles et Jared Padalecki une semaine après la fin de la production de la finale de la série, nous avons dû nous demander: combien de larmes ont-elles versées le dernier jour du tournage?

«Il n’y a pas de pleurs dans Supernatural, allez! Ce n’est pas nous! Ackles déclare en plaisantant dans l’interview vidéo ci-dessus. (Ne vous inquiétez pas, nous avons les reçus visuels pour prouver que Dean et Sam sont connus pour avoir versé une larme ou deux… ou une rivière de larmes.) Mais qu’en est-il après que le réalisateur ait crié «couper»? “Non, nous avons tiré des bières”, dit Ackles en riant, avant d’admettre, “Oui, il y avait des pleurs.”

Sérieusement, les derniers moments sur le plateau ont été «lourds, car nous savions que cela allait arriver, et nous avons eu beaucoup de temps pour le voir à l’horizon», partage Ackles. «Et quand il est venu, et c’était là, c’était presque comme, je ne sais pas … je sais que j’ai certainement brisé le caractère, je vais vous dire cela.

«Nous l’avons fait tous les deux», ajoute Padalecki, qui décrit son état d’esprit avant le tournage de la série comme un «mode robotique laser» afin qu’il puisse «rester concentré» sur le travail et ne pas «pleurer toutes les larmes de Sam» ou « riez tous les rires de Sam.

En fin de compte, «je me sentais comme si vous pouviez prendre, comme, le bonheur et la satisfaction et être fier et juste enveloppé dans l’émotion, alors c’est la pilule que nous avons avalée ce jour-là», décrit Ackles. Sa co-star fait écho au sentiment: «C’était une bonne pilule, cependant», note Padalecki. «Je le reprendrais si j’en avais l’occasion.»

La dernière saison de Supernatural est actuellement diffusée les jeudis à 8 / 7c sur The CW, la finale de la série étant prévue pour le 19 novembre.

Appuyez sur PLAY ci-dessus pour en savoir plus sur Padalecki et Ackles, et restez à l’écoute de TVLine pour le reste de notre conversation surnaturelle!