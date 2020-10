HISTOIRES CONNEXES

Glenn vit le cauchemar de chaque travailleur essentiel dans le premier teaser de Superstore Saison 6.

Comme TVLine l’a rapporté exclusivement, la première du 29 novembre (NBC, 8 / 7c) reprendra là où le cliffhanger de la saison dernière s’est arrêté, alors que la pandémie de coronavirus met le grand mouvement d’Amy en attente. Dans la vidéo, nous voyons Jonah, Amy et Mateo distribuer des équipements de protection individuelle, Mateo déballer une cargaison de fournitures essentielles et Sandra, Marcus et Cheyenne dans la réserve, socialisant tout en portant des masques.

Le dernier mais non le moindre est Glenn, qui apparaît sur le sol sans EPI. Une conversation avec Dina est interrompue lorsqu’un client retire son masque chirurgical et éternue directement sous la direction de l’ancien gérant du magasin.

Plus en détail sur le thème COVID de la saison 6, les co-animateurs Jonathan Green et Gabe Miller ont déclaré à TVLine que le premier épisode de retour mettra en vedette des sauts dans le temps «nous emmenant à travers les premiers mois de la pandémie, [before we] rattraper progressivement le stade actuel. Nous montrerons comment tous nos personnages gèrent l’incertitude, les clients paniqués et difficiles, et les nouvelles exigences du travail », ont-ils déclaré.

La semaine suivante, le jeudi 5 novembre, Superstore célébrera une étape très spéciale tout en faisant ses adieux à l’acteur original America Ferrera.

“Le deuxième épisode couvrira le dernier jour d’Amy à Cloud 9, afin que nous puissions lui donner pleinement l’envie qu’elle mérite”, ont déclaré les EP. «C’est aussi le 100e épisode de Superstore, nous sommes donc ravis que l’Amérique célèbre cette étape avec nous.»

