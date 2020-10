HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: Ce message contient des spoilers de The Masked Singer de mercredi.

Chaque équipe a un joueur le plus précieux, et pour entendre l’homme à l’intérieur du bébé extraterrestre de The Masked Singer le dire, le MVP de la saison 4 est quelqu’un du nom de Ron Binion.

Qui est-ce, demandez-vous? Nul autre que le marionnettiste interne de la compétition Fox, qui a aidé l’ancien joueur de la Ligue nationale de football Mark Sanchez à donner vie à Baby Alien.

Sanchez, un quart-arrière dont la carrière comprenait des passages sur les Jets de New York et les Eagles de Philadelphie parmi d’autres équipes, a été abandonné cette semaine. (Lire un récapitulatif complet.) Mercredi, TVLine a discuté avec l’ancien pro – qui est maintenant analyste ESPN – au sujet de son bref passage dans l’émission et de la façon dont son fils de 3 ans, Daniel, a fini par être un partenaire d’entraînement étonnamment efficace.

TVLINE | Je ne trouve rien dans votre parcours à propos d’une carrière de marionnettiste, alors dites-moi ce que c’était que de vous voir imposer cette compétence.

C’était quelque chose de totalement différent. Je suis vraiment reconnaissant aux gens de The Masked Singer et à Ron [Binion], l’expert et entraîneur des marionnettistes, qui m’a appris très tôt quelques notions de base et qui a continué à développer ces compétences de base pour essayer de tirer le meilleur parti de la personnalité de la marionnette, de Baby Alien. Il m’a donné quelques conseils faciles. Il se dit: «Tout comme une voiture ou tout type de machine, vous la calibrez selon ce qu’elle peut et ne peut pas faire, là où elle peut et ne peut pas aller. Vous devez le faire avec votre poignet immédiatement lorsque vous le placez dans la marionnette: à quelle distance à droite, à quelle distance à gauche, à quelle distance, à quelle distance? Et puis faites des cercles et déterminez votre portée. ” Et une fois que vous connaissez tous ces extrêmes, vous connaissez vos limites et vous travaillez à l’intérieur de ces limites.

Et puis vous tenez compte de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a essentiellement quatre juges et une foule pour laquelle vous êtes en train de marionneter. C’était donc la première chose. Il a préparé le terrain là-bas. Après cela, nous avons continué à travailler avec certaines notes, à répéter avec la chanson, à la répéter à la maison, à répéter avec lui sur Zoom où placer la tête de la marionnette, sa main, comment travailler tout ça. Il a donc joué un rôle déterminant dans la naissance de Baby Alien.

TVLINE | J’adore le fait que même si vous n’êtes plus un athlète professionnel, vous êtes toujours à l’écart, allongeant Baby Alien avant le grand match. Je peux l’imaginer en roulant son petit cou…

[Laughs] Oh, à 100%. Le côté physique, le côté créatif et le temps consacré à la tâche. Il n’y a pas de substitut à la pratique. Cela sonne vrai dans le football et la vie et si vous essayez de travailler une marionnette pour The Masked Singer. C’était la même chose. Chaque fois que j’en avais l’occasion, que ce soit d’autres chansons que je n’interprétais pas, je les mettais en bouche avec la marionnette. Ou je lisais à mon fils avec la marionnette et donnais vie à sa personnalité et montrais une réaction de surprise lorsque mon fils disait quelque chose qui me surprenait ou lui en riant ou triste ou autre, et je répétais vraiment ces émotions avec lui parce que cela le rend amusant. Parce que vos enfants sont si imprévisibles qu’il est le parfait joueur d’entraînement pour la marionnette. Lui et la marionnette se sont rapprochés. C’était plutôt cool.

TVLINE | Quelle était l’émotion la plus facile à transmettre? Quel a été le plus dur?

Tout ce que la bouche ouverte était assez facile, comme la surprise ou le rire. Ce genre de trucs. Celles qui sont devenues un peu plus avancées étaient quand il se grattait la tête, questionnait quelque chose ou se frottait le menton, celles-ci arrivaient très tard – presque un ou deux jours avant la représentation. Et les autres étaient juste une seconde nature à ce stade.

TVLINE | Je dois admettre que je pensais que vous étiez Sascha Baron Cohen. Félicitations, vous m’avez totalement trompé.

J’apprécie cela.

TVLINE | L’accent était un engagement. Quelle a été la décision derrière cela?

[Laughs] Ouais, je pensais que c’était un excellent moyen de dissuader les juges pour s’assurer qu’ils ne pourraient pas comprendre. Et puis cela a essentiellement pris une vie propre. J’ai commencé à faire les interviews comme ça, à parler aux gens dans la bande-annonce comme ça. C’est simplement devenu quelque chose que vous pratiquez. J’aime tellement cet accent. Je pense que c’est tellement drôle, et personne ne l’avait vraiment fait les saisons précédentes. J’ai pensé: “C’est parfait.”

TVLINE | Parlons de la différence entre vous présenter en tant que joueur de football professionnel – où vous êtes immédiatement conscient de ce que les fans pensent de vous sur le terrain – et aller devant les juges de Masked Singer. Qu’est-ce qui était le plus angoissant?

Ooh. C’était une ruée très similaire que vous obtenez en courant sur le terrain. Je faisais la comparaison dans le football, pour vraiment entrer dans le jeu, j’aurais l’impression que le jeu a commencé – ce n’était pas le coup d’envoi, ou le premier snap ou quoi que ce soit. C’était comme: «Je dois terminer une fois, terminer une passe et me faire renverser.» Une fois que vous êtes renversé sur le sol et que vous vous relevez, boum. D’ACCORD. Je suis dans le jeu. Et c’est là que ça a vraiment commencé.

Donc, pour The Masked Singer, vous portez un écouteur pour entendre la musique. Ainsi, vous pouvez chanter avec la musique. Et il y a ces clics qui se déclenchent dans le casque, comme un 4-3-2-1 qui vous fait savoir: «Hé, nous commençons. La musique va commencer. ” Et les deux chansons ont commencé presque immédiatement après la musique. Il n’y a pas eu de véritable intro, car vous n’avez qu’une minute trente. C’était donc la première chose. Et puis il y avait des points dans chaque chanson – quand je suis arrivé au premier refrain de “Faith”, puis à l’épisode de ce soir, il y a une section appel et réponse pour les juges où je suis comme, “Allez juges, sur votre pieds!” Ces deux moments dans chaque chanson étaient comme: «Vous êtes là-dedans. Cela se produit. » Et vous entrez dans le flux de la performance. J’avais besoin que ces choses se produisent: entendre les clics et entendre ce point dans la chanson, puis je me sentais bien.