Avertissement: Ce message contient des spoilers pour The Masked Singer de mercredi.

Après les problèmes de santé, le dernier abandon de The Masked Singer a connu ces dernières années, enfiler un costume géant de girafe et exécuter une chorégraphie tout en chantant Kool & the Gang n’était pas un problème.

Lorsque le masque de Giraffe a été retiré à la fin de l’épisode de mercredi (lire un récapitulatif complet), le chanteur en dessous était Beverly Hills, un ancien de 90210 Brian Austin Green – qui au cours des dernières années a lutté contre divers problèmes neurologiques et autres, dont certains étaient liés à une collision automobile avec un conducteur ivre en 2014.

Dans une interview téléphonique avec TVLine mercredi après-midi, Green nous a fait part de son expérience sur l’émission de télé-réalité farfelue… puis nous a reproché d’avoir raté un indice plutôt évident (avec le recul). Continuez à lire pour la conversation.

TVLINE | Je ne veux évidemment pas vous re-traumatiser, mais il semble que vous aviez peut-être un peu plus de décision à prendre au sujet de mettre un costume que d’autres personnes de cette compétition ont dû prendre, d’un point de vue physique.

Pas tellement. Le vertige faisait partie d’un problème plus important. J’ai eu une colite ulcéreuse, puis j’ai eu des vertiges, et tout cela n’a pas été diagnostiqué. Le vertige, ils ont essayé les positions et tout le reste et ça n’a pas marché. Que se passe-t-il? J’étais comme, “Eh bien, ça craint, parce que je suis super f-king nauséeux, et je ne peux pas sortir du lit.” J’étais au lit depuis environ trois mois. Et puis cela est parti, et puis j’ai eu le truc neurologique. Et c’était le pire, parce que j’ai dû récupérer pendant des années de cela, et c’était un gros problème. Donc, tout a commencé dans l’intestin et c’était un truc diététique. Une fois que j’ai compris cela, j’ai fait une cure de désintoxication cellulaire et ça allait.

Donc, entrer dans Masked Singer, ce n’était vraiment pas à propos de ça pour moi autant que c’était le genre, c’est tout à l’essai pour moi. Je n’ai pas dansé depuis longtemps. Je n’ai pas chanté depuis longtemps. La dernière fois que j’ai piloté des voitures, je me suis réhabilité de tout cela. Donc c’était comme, je vais juste y aller. Je vais faire tout ce que je ne devrais vraiment pas faire, juste pour me prouver que je peux. Alors, quand j’ai pu, c’était cool, je peux toujours faire ce truc. J’en suis toujours capable. C’était donc vraiment thérapeutique pour moi. Mais non, le vertige est terrible. Je ne le souhaiterais à personne.

TVLINE | Cela semble horrible.

J’ai eu trois mois de débilitants, je ne pouvais pas lever la tête de l’oreiller car j’aurais la nausée. Alors j’irais voir des spécialistes et Megan [Fox, Green’s wife] me conduirait, et je devrais prendre un sac Ziploc dans la voiture parce que je serais tellement nauséeux que je vomirais tout le temps. Et je jetais en moyenne 15 à 20 fois par jour. C’était incroyable. Les trucs neurologiques que j’ai traversés étaient nul, ayant des symptômes semblables à ceux d’un accident vasculaire cérébral et ayant dû me désintoxiquer de tout ce qui est terrible. Mais en y repensant, le problème du vertige était le pire. Normalement, je ne fais pas partie de ces personnes qui font des manèges et qui ont vraiment la nausée, le mal des transports ou tout le reste. Donc avoir cela alors était quelque chose que je n’avais jamais vécu auparavant. Mais oui, Masked Singer n’a rien déclenché de tout ça, Dieu merci. [Laughs] Cela posait ses propres défis. Devoir chanter et danser dans ce masque, dans un costume de 8 pieds et tout ça? Avec une vision vraiment limitée – j’avais un petit éclat dans le cou dont je pouvais voir. C’était ce que j’imagine être un Cylon du Battlestar Galactica original. [Laughs] C’était vraiment mince, petit, je ne pouvais pas voir de haut en bas. Je n’avais pas de vision périphérique, donc je ne pouvais voir que ce qui était juste devant moi. Et même alors, c’était encore très limité parce que vous regardez hors de ces découpes en filet qu’ils ont incorporées. C’était difficile, mais c’était super amusant.

TVLINE | Vous avez quatre enfants, dont trois sont jeunes. Sont-ils dans le spectacle?

Non. [Laughs] J’ai pris une photo [of the premiere episode] quand Giraffe a été créée et le spectacle a été créé. J’ai pensé que ce serait amusant, comme: «Hé, avec les enfants! Regardons tous ça ensemble! Et j’ai pris une photo parce qu’ils se sont endormis à 8h15. Ils étaient dehors froids. J’ai pris une photo de tous les trois endormis sur le canapé. J’étais comme, OK, cela n’a pas fonctionné comme je l’avais prévu. Rien ne le fait jamais. C’est le problème d’avoir toutes sortes d’attentes: vous êtes toujours un peu déçu. Je vais donc essayer de les amener à regarder la série pour la révélation, mais il y a de fortes chances qu’ils ne le fassent pas.

TVLINE | Avez-vous eu votre mot à dire sur l’apparence de la girafe? Parce qu’il était un individu très chic.

Vous savez quoi? J’essaye de rester dans ma voie si possible. Quand ils m’ont appelé pour le spectacle. Ils étaient comme: “Quelles idées de costumes avez-vous?” Et je me suis dit: «Je veux que le département de la garde-robe et le département des costumes se lancent dans le coup, qu’ils pensent seuls à ce qu’ils pensent que j’aimerais. Ils m’ont présenté deux costumes: c’était celui-là et c’était le costume de serpent. La girafe semblait être celle qui allait le mieux. Cela m’excitait le plus et cela correspondait le plus à ma personnalité. Ce n’était pas du tout menaçant. Il me semblait que je pouvais faire le plus avec ça… Je leur ai laissé le soin. Ils ont gagné des Emmys en faisant exactement ce qu’ils font. Quel genre de trou est-ce que je pense que je suis pour dire que mon costume devrait être quoi? [Laughs]

TVLINE | Parlons de cet indice de drone: veuillez expliquer le domino.

Es-tu sérieux?

TVLINE | Je suis.

Oh mec. Je suis tellement déçu de toi. Et je ne te connais même pas!

TVLINE | Mec, mon fan intérieur de 12 ans, 90210-freakout est vraiment blessé. Vous venez de la blesser, durement.

[Laughs] Je suis désolé. Je ne suis pas déçu comme le seraient vos parents. [Laughs] J’étais dans le film Domino.

TVLINE | Arrgh! C’est tellement stupide que je n’ai pas compris!

Et le domino avait quatre points dessus, et j’ai quatre enfants.

TVLINE | Oy. Eh bien.

J’espère que vous partagez maintenant la déception avec moi. Cela ne semble pas si bouleversant, car vous vous dites: “Je suis un peu déçu de moi-même.” [Laughs]

TVLINE | J’ai raté l’indice du domino, mais nous sommes au milieu d’une pandémie. Je me coupe un peu de temps là-bas.

Mais la pandémie est une occasion parfaite pour vous de regarder, et vous auriez dû regarder ce film. [Laughs] Puisque la pandémie est toujours en cours, il n’est pas trop tard. Et mon dévoilement n’est pas avant ce soir de toute façon – donc vous avez le temps. [Laughs]