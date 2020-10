Le juge The Masked Singer, Nicole Scherzinger, vient-il d’emmener un cogneur de Louisville aux deux phares du déguisement soigneusement conçu de Sun?

Regardez l’aperçu exclusif de l’épisode de cette semaine (Fox, ce soir à 8 / 7c) ci-dessus et voyez si vous êtes d’accord avec ce que Scherzinger semble avoir retenu du paquet d’indices.

«Je ne sais pas si vous avez tous compris que le Soleil marchait sous un bois», dit-elle au panel, qui comprend l’ancien juge invité de Masked, Joel McHale. «Carrie Underwood!»

Scherzinger pourrait-il être sur quelque chose? Comme nous l’avons souligné, Sun a un ensemble impressionnant de tuyaux et semble incroyablement à l’aise sur scène, ce qui signifie qu’elle pourrait certainement être la star de la country American Idol devenue lauréate d’un Grammy. (Pour mémoire, nous pensons que c’est quelqu’un d’autre … mais c’est encore très tôt dans la compétition de cette saison.)

Dans le même ordre d’idées, le podcast officiel Masked Singer sera lancé ce soir sur iHeart Radio après la diffusion sur la côte ouest. Bow Wow, alias Frog de la saison 3, animera l’épisode de chaque semaine et discutera avec des chanteurs et des amis démasqués de la série. Le podcast de cette semaine mettra en vedette le juge Ken Jeong et un «Clue Czar» spécial. L’émission, qui est une production d’iHeartRadio et de FOX, est produite par KT Studios.

Revenons à la question en cours: Pensez-vous que Sun pourrait être Underwood? Ou avez-vous une meilleure estimation? Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus, puis appuyez sur les commentaires et faites-nous savoir!