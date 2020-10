HISTOIRES CONNEXES

Quinze ans après que Maggie se soit échappée avec une tentative de meurtre (n’oubliez jamais!), Le plus jeune membre de la famille des Simpsons revient à ses manières violentes – et cette fois, elle termine le travail.

(OK, cela aurait pu être un peu dramatique, mais ce n’est pas complètement inexact!)

L’épisode de dimanche (Fox, 8 / 7c) voit Lisa rester à la maison après l’école «pour explorer les merveilles de l’art occidental. Nous la voyons comme Lisanardo, Bart comme un impressionniste français, Homer et Marge comme Diego Rivera et Frida Kahlo, et Maggie comme un cupidon guerrier », selon le synopsis officiel.

TVLine a un aperçu exclusif de ce dernier scénario, dans lequel une Maggie ailée tire accidentellement la mauvaise flèche sur Homer lors d’une promenade en bateau romantique avec Marge. Et quand son âme essaie de monter au ciel… eh bien, disons simplement que son escalier d’or a une limite de poids tacite.

Maintenant dans sa 32e saison, The Simpsons a récemment promis qu’il «ne fera plus entendre aux acteurs blancs des personnages non blancs». Carl Carlson, précédemment exprimé par Hank Azaria, a été joué par Alex Desert de Better Things lors de la première de l’émission le 27 septembre. On ne sait pas encore qui assumera le rôle d’Apu, un personnage indien également précédemment exprimé par Azaria.

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour votre premier aperçu des Simpsons de dimanche, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.