La trajectoire de la chanteuse Shakira est reconnue dans le monde entier, c’est pourquoi sa participation à une initiative importante au profit de l’environnement la place face à face avec la Prince WilliamLe Colombien a été très direct et a dit: «Vous devez venir en Colombie».

Plus d’un des adeptes des célèbres réseaux sociaux de l’interprète, Shakira Mebarak Ripoll, connue dans le monde artistique uniquement comme Shakira.

La grande popularité et la reconnaissance internationale qu’elle a obtenue au terme de sa carrière l’ont amenée à alterner sa vocation sur scène pour des causes orientées vers la philanthropie, en particulier l’éducation de l’enfance et liées à l’environnement.

C’était cette dernière, l’une des raisons pour lesquelles d’importantes personnalités reconnues dans le monde entier, ont participé au projet @EarthshotPrize, axé sur des actions importantes au profit de la nature.

C’est par le biais d’un appel vidéo que Shakira et futur héritier du trône britannique, le prince William, ont tenu une conférence sur tout ce sujet.

Le fils du prince Charles et le funta Diane de GallesIl est l’un des membres clés de la royauté britannique, en raison de sa position, il est impliqué dans différentes causes mais l’une des plus spéciales pour lui est de participer à la protection de la planète.

La Barranquilla, qui était très enthousiaste devant la caméra, a partagé ce moment avec ses followers à l’époque.

C’est sur son compte Instagram que les moments où les deux ont commencé la conversation sont appréciés lorsque l’interprète de “Waka waka” a fait une demande à la hâte. “Vous devez venir en Colombie.”

Après s’être salués affectueusement, ils étaient tous deux très heureux de participer à cette expérience gratifiante, en particulier la Barranquilla qui anticipait aussi la royale, son pays était une merveille, il fallait donc qu’elle le connaisse!

La colombienne «Loba» en a profité pour mettre en avant toutes les qualités de son lieu d’origine, «Un très beau pays avec une grande diversité», commente désormais l’idole de la musique.

Un pays qui fait encore face à de nombreux défis mais qui a des gens incroyables, ils sont gentils, accueillants … Mon pays a beaucoup de talent … Peu importe où vous regardez, vous rencontrerez des gens comme ça, a-t-elle commenté fièrement.

C’est cette grande biodiversité que la superstar a souligné tant de travail pourrait être fait là-bas.

Je me suis concentré exclusivement sur l’éducation, je pense que c’est le premier pas vers une société plus évoluée, a-t-il déclaré.

Le petit-fils de la reine Elizabeth et futur héritier du trône britannique après que son père, Charles de Galles, le prince William, a clairement souligné l’importance de ce prix pour encourager les actions qui contribuent à ralentir le changement climatique.

La conférence, qui a eu lieu en octobre 2020, a souligné l’engagement des deux à promouvoir ces initiatives qui contribuent à la préservation de la planète ainsi que de ses espèces.

C’est la chanteuse et danseuse spectaculaire elle-même qui a souligné une partie du travail important que le membre royal effectue pour promouvoir des solutions qui sauvent la planète.

Son enthousiasme, sa passion et son engagement dans la lutte contre le changement climatique ont été une source d’inspiration. Ce fut un plaisir de passer quelques minutes à discuter avec lui et je suis très heureux et honoré de faire partie de ce projet pour aider à réparer notre planète!

Après la publication, “Shak” a reçu tout le soutien et les applaudissements de ses fidèles disciples qui l’admirent et ont exprimé une grande fierté qu’il y ait quelqu’un comme elle qui puisse représenter son pays.