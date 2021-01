Naughty!, Alexa Dellanos et son amie attrapent des regards | Instagram

Duel de beautés!, La belle Alexa Dellanos a gâté ses adeptes non seulement en montrant à nouveau sa beauté et ses courbes; mais aussi présenté un bel ami, Mia francis. Beaucoup auront sûrement à l’esprit non seulement le nom, mais la beauté de Mia d’aujourd’hui.

Alexa Dellanos a partagé sur ses histoires Instagram à quel point elle s’amusait avec Mia lors de ce qui semblait être une soirée amusante entre filles. Dans l’image, vous pouvez voir à la fois dans un véhicule la nuit en s’amusant à faire des grimaces et des gestes.

Le beau Stars d’Instagram Ils faisaient un défi amusant Tik Tok et parmi les sourires, ils étaient les plus méchants pour leurs partisans. Sans aucun doute, ce qui a volé les soupirs de tout le monde, c’est que la blonde et la brune ont utilisé d’énormes charmes pour l’occasion, les adeptes ne savaient pas vers qui se tourner!

Choisissez sans aucun doute entre Alexa dellanos et Mia Francis serait une véritable odyssée car les adeptes ont réalisé que bien que ce soient des beautés très différentes, les deux sont vraiment belles dans leur diversité.

Beaucoup se demanderont qui est cette belle femme qui accompagne la fille de Mirka Dellanos, car Mia Francis est une belle mannequin vénézuélienne qui a capté l’attention des internautes avec son énorme beauté et partage son goût de l’exercice, de la plage et des jeux vidéo. .

Actuellement, Mia compte plus de 18000 abonnés sur Instagram et a été l’une des beautés qui font partie de la célèbre communauté Only Fans.

De son côté, Alexa Dellanos compte plus de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram, où il est devenu l’un des favoris pour ses courbes proéminentes et sa beauté qui se manifeste généralement dans des vêtements très serrés ou de petits maillots de bain.

La mannequin américaine est devenue une star des réseaux sociaux et a capturé ses followers avec ses voyages et ses photographies, sans avoir à s’accrocher à la renommée de sa mère, l’animatrice Mirka Dellanos.

Beaucoup ont accusé Alexa Dellanos d’être une beauté plastique; Cependant, la célèbre a montré qu’elle se soucie peu de ce qu’ils vont dire et se concentre sur sa vie, ses voyages et son plaisir quoi qu’il arrive.

Mais la belle Alexa s’est également avérée très familière et a un cœur énorme. La influenceur Il a partagé sur ses réseaux sociaux l’énorme inquiétude qu’il avait pour sa mère Mirka Dellanos lorsque l’emprisonnement pour Covid-19 a commencé.

Selon la star, elle respectait les mesures de quarantaine et de santé à suivre alors que sa mère était en danger puisqu’elle continuait à aller travailler sur sa chaîne de télévision pour informer à tout moment les téléspectateurs de la situation avec la pandémie actuelle. .

Heureusement, la belle Alexa et Mirka dellanosIls sont sortis du virus actuel avec brio et ils sont plus beaux que jamais; Il y a ceux qui soulignent même que plus que mère et fille, elles ressemblent à des sœurs, car la communicatrice reste vraiment spectaculaire.

Alexa Dellanos a définitivement partagé son truc, son truc, ce sont les relations publiques, les fêtes, les voyages et la musique. La belle mannequin est une “boîte de gentillesse”, puisqu’elle est une DJ talentueuse, comme elle l’a montré sur ses réseaux sociaux.

Il ne serait certainement pas surprenant que la fille de l’ex de Luis Miguel se mêle à tout moment à la télévision, au cinéma ou officiellement à la musique; puisqu’en bref, beauté, talent, charisme et followers … vous les avez déjà.