Naughty!, Celia Lora et Lizbeth Rodríguez se heurtent aux charmes

Célia lora et Lizbeth Rodríguez sont devenus l’un des «couples» gâtés des réseaux sociaux. La star d’Acapulco Shore et le youtubeur se sont à nouveau rencontrés et ont rendu leurs partisans fous avec un “choc des charmes”.

Les internautes n’arrêtent pas de laisser voler leur imagination lorsqu’ils voient ces deux beautés ensemble et c’est une de ces occasions, car la belle Celia Lora et Lizbeth Rodriguez ils se sont rencontrés en pyjama à la hauteur de leurs énormes charmes et, comme si cela ne suffisait pas, tous deux ont «tapoté» leurs attributs, l’un à l’autre, élevant le ton de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux.

De plus, les stars de l’internet ont également affronté leurs charmes de façade, tout cela, pour le plus grand plaisir de leurs followers sur les réseaux sociaux. Les images ont été partagées sur le compte Tik Tok de Lizbeth Rodríguez.

Les deux célébrités étaient très heureuses de jouer et de flirter ensemble, la chimie et la confiance entre elles sont plus qu’évidentes.

L’attention sur ce «couple» a commencé après la rencontre de la star de MTV et du youtubeur dans l’émission de télé-réalité Barak: l’expérience. Les internautes se sont dits plus qu’heureux de voir ces beautés si proches et si affectueuses.

Tellement de Lizbeth Rodriguez Comme Celia Lora, ils ont montré de l’affection, du flirt et même, il y a eu un baiser entre les deux pendant l’émission de télé-réalité. Le baiser n’a pas été très bien capturé par les caméras, alors les adeptes demandent et exigent qu’il soit répété à nouveau.

Dans ce programme, l’amitié des deux a commencé et la réalité a été transférée, car l’ancienne fille Badabun et Celia Lora ont continué à faire des vidéos et du contenu avec des confessions et d’autres, en commun.

Beaucoup se sont demandé si Celia Lora ou Lizbeth Rodríguez étaient homosexuelles ou «des deux côtés»; cependant, les deux ne semblent pas se soucier de ce qu’ils vont dire. Celia a été très sincère avec ses paroles et lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ressentait à propos d’être dans des situations assez compromettantes avec Apolonia Lapiedra Il a répondu sans ambages.

La camarade de jeu mexicaine a mentionné qu’elle a joué les scènes sans problème avec Apolonia, mais qu’elle n’est pas attirée par les femmes et qu’elle est plus que sûre de son goût pour les hommes. De son côté, Lizbeth Rodríguez ne semble pas se soucier de ce qu’ils disent et joue même avec les rumeurs.

La youtubeuse a toujours souligné que l’amour est l’amour quoi qu’il soit et bien qu’elle joue à “être la petite amie” des autres filles, elle a toujours été vue avec des couples masculins. Liz a récemment joué avec ces théories et à travers la chanson de la série, Malcolm a joué avec la possibilité d’un doute.

Les internautes demandent à voir plus souvent Celia Lora et Lizbeth Rodríguez ensemble, il y a même des pages de fan-clubs et d’autres du supposé couple féminin.

La belle fille d’Alex Lora a trouvé en compagnie d’autres femmes le maximum d’attention de ses followers sur les réseaux sociaux, qui apprécient qu’elle montre plus de beauté dans ses comptes personnels et qu’elle laisse son imagination voler en la voyant avec une autre femme.

Vanda, Nacha, Apolonia et Lizbeth Rodríguez ont été les femmes avec lesquelles les adeptes de Celia Lora ont le plus aimé la voir dans des conditions assez affectueuses, nous verrons donc sûrement plus de ce type de contenu.