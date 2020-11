je

C’est un euphémisme de dire que 2020 a été l’année la plus étrange jamais enregistrée et que beaucoup d’entre nous se sont retrouvés à un moment ou à un autre, à faire des choses assez particulières.

Il y a eu des occasions d’être gentils – aider les voisins pendant la pandémie, résister à l’envie de stocker à la fois des toilettes et des sacs gigantesques de penne, par exemple – ainsi que des chances irrésistibles de méchanceté.

Soyez honnête: combien d’entre nous ont secrètement cherché sur Google la réponse à une question obscure du quiz Zoom, ou caché le dernier morceau final d’un puzzle de votre foyer, juste pour ajouter un frisson de drame à un autre jour morne en lock-out?

Vous seul connaissez la vérité. Eh bien, vous et St. Nick, parce que devinez quoi? Il a gardé un œil toute l’année avec une liste qui n’a pas été vérifiée une fois, mais – avalez – deux fois. Le Père Noël n’est rien sinon minutieux.

Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre dans votre bas le matin de Noël? Heureusement, avec les objectifs d’énergies renouvelables à atteindre, nous pouvons supposer qu’un morceau de charbon est hors de question.

Pour les vilains, il pourrait y avoir des surprises diaboliques pour faire appel à votre mauvais côté, tandis que les bons garçons et les bonnes filles pourraient trouver des truffes au chocolat paradisiaques avant même de sortir du lit.

Eh bien, ne vous demandez plus. Une source du Pôle Nord confidentielle à ES Best (nous avons des relations partout) a révélé une liste des meilleurs cadeaux coquins et gentils qui seraient dans votre bas de Noël cette année.

Robe de chambre Debenhams en molleton taupe ‘Sleek’

Restez dans un cocon de confort toute la journée dans cette robe de chambre ultra douce disponible dans les tailles 8 à 26.

(Debenhams)

Chaussettes hautes Falke x Liberty Rhonda

Les chaussettes fourrées à l’intérieur d’un bas peuvent avoir de sérieuses vibrations de nidification Matriochka, mais nous sommes heureux d’y aller, surtout quand elles sont aussi belles.

(Falke x Liberty)

Womanizer Liberty x Lily Allen

Chanteuse, compositrice, auteure … et maintenant, créatrice de jouets pour adultes, Lily Allen continue d’ajouter des cordes à son arc. Cette version au format voyage du best-seller Womanizer est disponible dans un combo rose et orange, est rechargeable par USB et offre six niveaux de stimulation pour vous donner une sensation de joie.

(Lovehoney)

Chaussons Versace I Heart Baroque

Comme marcher sur des nuages ​​doux et moelleux pendant que les anges jouent de la harpe en arrière-plan.

(Versace)

Jo Loves A Fragrance Paintbrush

Un coup de génie, ces beaux pinceaux parfumés se déclinent dans des parfums de rêve comme la rose blanche et les feuilles de citron, l’orange verte et la coriandre, la truffe rouge 21 et notre préféré, le pomelo.

(Jo aime)

Ensemble pyjama en coton imprimé Desmond & Dempsey

Parce que vous ne pouvez jamais avoir trop de pyjamas assez agréables pour passer toute la journée.

(Desmond et Dempsey)

Bougie de Massage Lelo Vanille & Crème de Cacao 150g

Fabriquée avec de la cire de soja entièrement naturelle, du beurre de karité et de l’huile de noyau d’abricot, cette bougie est parfaite pour les nuits d’hiver avec votre SO

Première lumière pour définir l’ambiance, puis utilisez la flaque fondue de cire à l’odeur incroyable pour masser votre partenaire. Tout le monde y gagne.

(Lelo)

Collection Lovehoney Blowmotion

Les professionnels du plaisir de Lovehoney ont publié une collection de six jouets sexuels pour hommes qui imitent la sensation de l’oral. Promettant des vagues délirantes d’extase, la collection Blowmotion est dotée de la technologie d’aspiration et peut se réchauffer pour se sentir comme la vraie chose.

(Lovehoney)

Ensemble de défi Sauce Shop Hot Sauce

Gardez les frissons hivernaux à l’écart de la manière la plus délicieuse possible avec cette collection de sauces diaboliquement chaudes. Il y en a cinq dans ce coffret cadeau, prêt pour toute situation culinaire – oui, même le dîner de Noël.

(Sauce Shop)

Soutien-gorge à armatures à col montant Madelina Agent Provocateur

Un si bon cadeau qu’il est même emballé dans un emballage cadeau avec un joli nœud rouge.

( Agent Provocateur )

Cartes à jouer Manikhin

Si vous en avez assez des jeux de société, donnez à la soirée de jeux une touche vintage avec un nouveau jeu de cartes. Inspiré de l’art des cartes postales burlesques et vintage, cet ensemble est illustré par l’artiste Roma Manikhin et ajoutera une touche érotique et légèrement bizarre à votre prochaine partie de poker.

(Pas un autre projet de loi)

Ann Summers Festive Sparkle Bunny

Ils ne sont pas que pour Pâques. Disponible dans les tailles XS – XXL.

(Ann Summers)