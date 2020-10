Le chanteur / compositeur Mac Davis est décédé le 28 septembre à 78 ans et Vince Gill lui a rendu hommage lors de son set au Grand Ole Opry le 3 octobre. Gill a interprété une reprise de “In the Ghetto”, écrit par Davis. La chanson a été enregistrée en 1969 par Elvis Presley et est sortie dans le cadre de l’album de retour de Presley, devenant un succès majeur.

Gill a interprété la chanson en solo, s’accompagnant à la guitare. “In the Ghetto” raconte l’histoire d’un enfant né dans le ghetto, qui a grandi en apprenant à voler et à se battre. Il achète une arme à feu et vole une voiture, essaie de courir mais est abattu. La chanson se termine par la naissance d’un autre enfant dans le ghetto et l’implication que le cycle de la pauvreté et de la violence se poursuivra. Pendant que Gill jouait, une photo en noir et blanc de Davis est apparue sur l’écran derrière lui.

Davis a écrit plusieurs autres chansons pour Presley ainsi que des chansons pour des artistes comme Nancy Sinatra et Kenny Rogers et The First Edition. Il a signé avec Columbia Records en 1970 et a commencé à sortir sa propre musique, devenant un succès croisé avec des chansons comme “Baby, Don’t Get Hooked on Me” et “Stop and Smell the Roses”. Il était également acteur et a animé sa propre émission de variétés sur NBC, The Mac Davis Show, de 1974 à 1976. Davis a été nommé ACM Entertainer of the Year en 1974 et en 1998, Davis a obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il a été intronisé au Nashville Songwriter’s Hall of Fame en 2000 et au National Songwriters Hall of Fame à New York en 2006.

Sa mort a été confirmée par son manager, Jim Morey. «C’est le cœur lourd que j’annonce le décès de Mac Davis», a écrit Morey dans un communiqué, partageant que Davis était «entouré de l’amour de sa vie et de sa femme de 38 ans, Lise, et de ses fils Scott, Noah et Cody . “

«Mac est mon client depuis plus de 40 ans, et surtout… mon meilleur ami», a-t-il poursuivi. «C’était une légende de la musique, mais son travail le plus important était que, en tant que mari, père, grand-père et ami aimant, rire de nos nombreuses aventures sur la route et de son sens de l’humour perspicace me manquera. Quand il y avait une décision difficile à prendre fait, il m’a souvent dit “Vous décidez. Je vais au golf!” “