Vince McMahon se bat contre son ancien employé. Selon USA Today, l’ancien propriétaire de la XFL et président de la WWE contredit Oliver Luck, le commissaire de la XFL. McMahon affirme que Luck a défié ses ordres d’embauche de personnel et dit qu’il a abandonné ses fonctions pendant la pandémie COVID-19. Cela vient après que Luck ait déposé une plainte contre McMahon pour licenciement abusif en avril.

Dans le contre-procès déposé jeudi, McMahon soutient que Luck ne l’a pas écouté, il a autorisé les Vipers de Tampa Bay à signer Antonio Callaway. McMahon dit que le pool de joueurs XFL doit inclure “des joueurs de football de qualité avec un bon caractère”, ce que McMahon pense que Callaway n’avait pas. En novembre 2019, Callaway a été suspendu pour 10 matchs par la NFL pour avoir enfreint la politique sur la toxicomanie. Il a également été suspendu pour la saison 2017 pour avoir fait face à des accusations de fraude par carte de crédit.

«La chance m’a sciemment et délibérément trompé – à plusieurs reprises – tout au long de la situation de Callaway, ce qui m’a fait me demander si je pouvais continuer à faire confiance à Luck pour être le commissaire et PDG de la XFL», a écrit McMahon dans le procès. McMahon demande 572 792,10 $ à Luck pour le contrat de Callaway, l’indemnité du travailleur lui appartenant et l’indemnisation personnelle de Luck.

Dans le procès de Luck, il a déclaré qu’il avait été licencié avant que McMahon ne licencie la plupart des membres du personnel de la XFL et trois jours avant que la ligue ne déclare faillite. Il “conteste et rejette totalement les allégations exposées dans la lettre de résiliation et soutient qu’elles sont prétextuelles et dénuées de fondement”, selon la plainte. Luck a été embauché comme commissaire en mai 2018 pour un accord d’une valeur de 20 millions de dollars.

McMahon a racheté la XFL l’an dernier après avoir disputé une saison en 2001. La ligue compte huit équipes et a disputé cinq matchs avant de tout fermer à cause de la pandémie. Il a été annoncé en août que Dany Garcia et Dwayne “The Rock” Johnson ont acheté la XFL avec RedBird Capital pour 15 millions de dollars.

“L’acquisition de la XFL avec mes partenaires talentueux, Dany Garcia et Gerry Cardinale, est pour moi un investissement profondément enraciné dans deux choses – ma passion pour le jeu et mon désir de toujours prendre soin des fans”, a déclaré Johnson dans un déclaration. «Avec fierté et gratitude pour tout ce que j’ai construit de mes propres mains, je prévois d’appliquer ces callosités à la XFL, et j’ai hâte de créer quelque chose de spécial pour les joueurs, les fans et toutes les personnes impliquées pour l’amour du football. “