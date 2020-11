Vince Vaughn se débarrasse des critiques qu’il a reçues plus tôt cette année lorsqu’une vidéo le montrant se serrant la main et discutant avec le président Donald Trump lors d’un match de football universitaire à la Nouvelle-Orléans est devenue virale. Le libertaire autoproclamé n’a jamais hésité à faire des déclarations politiques, mais insiste sur le fait que la réunion a été exagérée dans un nouveau profil par le Los Angeles Times.

“Au cours de ma carrière, j’ai rencontré beaucoup de politiciens avec qui j’ai toujours été cordial; j’ai rencontré Nancy Pelosi et je lui ai aussi été cordial”, a déclaré l’acteur au journal, notant qu’au même match de football, il a salué le stratège démocrate James Carville, qui a fait une brève apparition à Old School. “C’était la seule fois où je l’ai rencontré. Nous nous sommes dit bonjour. Il était très aimable. Je n’ai pas été engagé dans les politiques.”

En ce qui concerne la réaction à la vidéo, Vaughn a émis l’hypothèse que les gens sont «plus chargés que jamais» de sujets politiques. “Mais je ne pense pas que la plupart des gens prennent ces choses aussi au sérieux que le petit pourcentage qui en fait du bruit”, a-t-il ajouté. «J’ai été élevé avec l’idée que vous pouviez avoir des goûts et des croyances différents et que vous devriez respecter et défendre cela chez les autres, pas le crier. Les personnes avec lesquelles vous êtes le plus en désaccord, vous devriez défendre leur droit de le faire. “

Vaughn a nié avoir soutenu la campagne présidentielle de Trump, affirmant que le seul candidat qu’il ait jamais soutenu est l’ancien candidat présidentiel libertarien Ron Paul. “Je n’ai pas de parti que je soutiens et que j’approuve. En fait, pour moi, il est parfois difficile de trouver un candidat qui vous semble cohérent sur le plan philosophique et pas seulement avec celui qui finance leur parti”, at-il poursuivi. “C’est tout ce que je vais y entrer à ce stade.”

La star de Freaky a réfléchi sur sa longue carrière à Hollywood en expliquant pourquoi les opinions des gens à son sujet ne lui importaient pas particulièrement, se souvenant des jours avant Old School lorsque ses agents étaient préoccupés par le sevrage de l’intérêt pour lui. «Je pense que tout le monde passe par ces étapes et que nous évoluons et changeons tous. Chaque fois que vous entrez dans un domaine différent, les gens sont réticents parce que ce n’est pas ce qu’ils ont l’habitude de vendre», a-t-il déclaré. «Mais lorsque vous jouez la sécurité ou que vous essayez d’élaborer une stratégie en fonction de ce que vous pensez que le public veut voir, je pense que les choses vont en fait pire.

«Pour moi personnellement, je me fiche dans une large mesure des opinions des gens», a-t-il ajouté. «Ce que je ressens à propos de mes choix et de ce que je fais, que ce soit dans votre travail ou dans votre propre vie – c’est plus un point focal pour moi que “Est-ce que ça se passe bien?” “