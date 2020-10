Dimanche soir, les Los Angeles Lakers ont battu le Miami Heat lors du sixième match de la finale de la NBA. La victoire a assuré le championnat et a suscité l’enthousiasme des fans de l’équipe californienne. Nathan Apodaca, l’homme qui est devenu viral pour une vidéo de skateboard, est parti et a célébré le jeu comme lui seul le pouvait.

Apodaca a publié une nouvelle vidéo qui le présentait en train de faire du skate au coucher du soleil. Il portait un maillot des Lakers et sirotait une bouteille de ce qui semblait être du champagne. Au lieu de “Dreams” de Fleetwood Mac, Apodaca a utilisé la bande originale de “We Are the Champions”. Cependant, il a utilisé une reprise de la chanson emblématique de Queen au lieu de l’original. Il a rejoint des millions de personnes pour célébrer les Lakers et le 17e championnat, mais a attiré le plus d’attention.

Levez la main si vous saviez que @ doggface208 était un fan des Lakers. En savoir plus sur l’ascension de Nathan Apodaca vers la gloire: https://t.co/P8bHtLlTbx pic.twitter.com/pFAfmT33yQ – LA Times Sports (@latimessports) 12 octobre 2020

“Pouvons-nous juste reconnaître à quel point ce mec est génial?” une personne a tweeté après avoir regardé la vidéo d’Apodaca. Plusieurs autres étaient d’accord avec le sentiment et ont exprimé leur enthousiasme quant à la façon dont la star virale est fan des Lakers. Bien que quelques autres aient eu des questions sur la boisson. Ils voulaient savoir si Apodaca enfreignait la loi en faisant du skate et en buvant.

Apodaca était auparavant devenu viral en faisant du skateboard sur une autoroute de l’Idaho tout en sirotant du jus Ocean Spray Cran-Raspberry hors de la bouteille et en synchronisant les lèvres avec “Dreams” de Fleetwood Mac. La vidéo a rapidement généré 19 millions de vues depuis la date de publication initiale du 25 septembre et a fait tourner les têtes dans le monde entier. L’ouvrier d’un entrepôt de pommes de terre de l’Idaho est rapidement devenu un nom familier.

Comme il l’a expliqué au Los Angeles Times, Apodaca s’est lentement constitué une base de fans sur TikTok avec ses vidéos qui incorporent des chansons de retour. Il a également révélé que les gens ne cessaient de lui demander de faire plus de vidéos de skateboard, alors il s’est conformé. Bien que le désormais célèbre clip Fleetwood Mac ait eu lieu après la mort de la batterie de sa voiture.

“J’utilise mon penny board quand je veux aller quelque part très vite, très vite”, a déclaré Apodaca au point de vente. «J’utilise mon skateboard quand je déconne et que je veux essayer de me casser la cheville. Et puis j’utilise mon longboard quand je veux aller sur la côte.

Apodaca a attiré l’attention de millions de personnes après avoir publié la vidéo, un groupe qui comprenait les membres de Fleetwood Mac. Le groupe a posté le clip avec la légende “Nous adorons ça!” Les fans ont également fait don de 10 000 $ à Apodaca, qu’il a dit qu’il utiliserait pour ses parents, des réparations de voiture et un nouveau camping-car.