Virgin Hyperloop One a annoncé son intention de construire un centre de certification de 500 millions de dollars pour faire progresser sa vision de l’avenir du transport à grande vitesse en Virginie-Occidentale. L’État servira de lieu pour tester, développer et valider la technologie qui sous-tend le système d’hyperloop encore théorique.

Il n’y a pas d’hyperloop entièrement fonctionnel dans le monde et il n’a jamais été testé avec des passagers humains. Mais le gouvernement fédéral a récemment défini le cadre de régulation de l’hyperloop, donnant l’espoir à des entreprises comme Virgin Hyperloop One de pouvoir éventuellement se lancer dans un système hyperloop opérationnel de taille normale. Pour ce faire, il devra encore lever des millions de dollars de financement, acquérir les énormes pistes de terre et certifier que l’hyperloop peut être exploité en toute sécurité. Ce qui veut dire que l’hyperloop est encore très loin.

Vue Grille

Le centre de certification est un premier pas vers cet objectif, a déclaré Richard Branson, fondateur de Virgin Group, qui a acquis Hyperloop One en 2017. «Le Hyperloop Certification Center est le début du parcours d’hyperloop pour la Virginie occidentale, pour les États-Unis et pour le monde », a déclaré Branson dans un communiqué. «Nous sommes sur le point de faire du voyage hyperloop une réalité pour les gens du monde entier.

«Nous sommes sur le point de faire du voyage hyperloop une réalité pour les gens du monde entier»

Dix-sept États étaient en lice pour devenir le futur site du premier centre de certification de l’entreprise. L’été dernier, Virgin Hyperloop s’est lancée dans un roadshow national pour vendre sa vision de la lévitation de pods transportant des passagers ou des marchandises à travers des tubes sur de longues distances à des vitesses ultra-rapides.

Virgin Hyperloop One dispose d’une installation d’essai dans le désert au nord de Las Vegas, où il a envoyé à plusieurs reprises sa capsule en lévitation magnétique à travers un tube presque sans air à des vitesses allant jusqu’à 370 km / h. C’est rapide mais bien inférieur à la vitesse maximale théorique de l’hyperloop de 700 mph. La société pense qu’elle aurait besoin de 2 000 mètres (1,2 miles) de piste supplémentaires pour atteindre cette vitesse.

La plus récente campagne de financement de Virgin Hyperloop One remonte à 2019, lorsqu’elle a obtenu 172 millions de dollars de nouveaux fonds. Au moins 90 millions de dollars proviennent de l’opérateur portuaire de Dubaï DP World, qui a précédemment investi 25 millions de dollars dans l’entreprise et dispose déjà de deux sièges au conseil d’administration de la startup.

Virgin Hyperloop One cherche à construire son premier système hyperloop non pas aux États-Unis, mais en Inde. Son projet dans le quartier ouest du Maharashtra vise à devenir le premier système certifié comme sûr pour les passagers humains. Les responsables locaux ont désigné l’entreprise et ses partenaires comme les initiateurs du projet d’infrastructure de plusieurs milliards de dollars.