Virgin Hyperloop a annoncé avoir effectué pour la première fois un test de son système de transport ultra-rapide avec des passagers humains.

Le test a eu lieu dimanche après-midi sur la piste d’essai DevLoop de l’entreprise dans le désert près de Las Vegas, Nevada. Les deux premiers passagers étaient Josh Giegel, directeur de la technologie et co-fondateur de Virgin Hyperloop, et Sara Luchian, responsable de l’expérience des passagers. Après s’être attachés à leurs sièges dans la nacelle hyperloop blanche et rouge brillante de l’entreprise, surnommée Pegasus, ils ont été transférés dans un sas alors que l’air à l’intérieur du tube à vide fermé était éliminé. La nacelle a ensuite accéléré à 100 miles par heure (160 km / h) sur la longueur de la piste, avant de ralentir jusqu’à l’arrêt.

C’est une réalisation importante pour Virgin Hyperloop, qui a été fondée en 2014 dans le but de faire de la vision d’Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceX, un système de transport futuriste de pods à lévitation magnétique voyageant à travers des tubes presque sans air à des vitesses allant jusqu’à 760 mph (1223 km / h) une réalité.

«Personne n’a rien fait de près de ce dont nous parlons actuellement.»

La piste d’essai DevLoop mesure 500 mètres de long et 3,3 mètres de diamètre. La piste est située à environ 30 minutes de Las Vegas, dans le genre de désert que les pods hyperloop pourraient un jour traverser en quelques minutes. La société affirme avoir effectué plus de 400 tests sur cette piste, mais jamais auparavant avec des passagers humains – jusqu’à aujourd’hui.

«Personne n’a rien fait de près de ce dont nous parlons actuellement», a déclaré Jay Walder, PDG de Virgin Hyperloop, à The Verge. «Il s’agit d’une hyperloop fonctionnelle à grande échelle qui ne fonctionnera pas seulement dans un environnement sous vide, mais qui accueillera une personne. Personne n’a failli le faire. »

Le pod Pegasus utilisé pour le premier test des passagers, également appelé XP-2, a été conçu avec l’aide du célèbre bureau d’études danois Bjarke Ingels. Il représente une version réduite de ce que Virgin Hyperloop espère être à terme un pod pleine grandeur capable de transporter jusqu’à 23 passagers. Il pèse 2,5 tonnes et mesure environ 15 à 18 pieds de long, selon Giegel. À l’intérieur, son intérieur blanc luxuriant est censé être familier aux passagers, qui peuvent ne pas être immédiatement à l’aise avec l’idée de lancer une fronde à travers un tube scellé sous vide à la vitesse d’un jet commercial.

«Ce n’est pas comme une invention de science-fiction folle et nouvelle», a déclaré Luchian dans une interview plusieurs jours avant le test. «C’est quelque chose qui me rappelle un endroit que j’ai été et que j’ai utilisé à maintes reprises, où je me sentirais à l’aise de loger grand-mère et de l’envoyer en visite quelque part.

“Ce n’est pas comme une invention de science-fiction folle et nouvelle.”

Avant le test, Luchian a déclaré qu’elle était impatiente de faire l’expérience de l’accélération, ainsi que de surveiller la température à l’intérieur de la nacelle et du système de ventilation. Giegel a déclaré qu’il souhaitait voir les procédures de sécurité du système en action et qu’il vérifierait s’ils sont capables de maintenir la communication avec les opérateurs pendant le test. «Si ce n’est pas assez sûr pour moi, ce n’est pas assez sûr pour personne», dit-il.

Giegel a déclaré que l’accélération serait similaire à celle d’un avion qui décolle. La nacelle est propulsée par lévitation magnétique – la même technologie utilisée pour les trains à grande vitesse. La vitesse maximale du train à grande vitesse commercial le plus rapide, le Shanghai Maglev, oscille autour de 300 mi / h.

Pour être sûr, le pod n’a pas atteint la vitesse maximale théorique de l’hyperloop de 760 mph. Virgin Hyperloop projette qu’avec suffisamment de piste, il peut éventuellement atteindre 670 mi / h – mais le record de l’entreprise à ce jour est de 240 mi / h, qu’il a atteint en 2017.

“Ce sera un peu court”, a déclaré Giegel avant le test. «Nous allons probablement atteindre environ 100 milles à l’heure, un peu plus, et nous accélérerons, décélérerons et tout se passera bien. Nous ne sommes pas des astronautes, nous sommes juste là – nous y sommes assis.

En 2013, Musk a publié son «article alpha» qui théorisait que les capsules aérodynamiques en aluminium remplies de passagers ou de marchandises pouvaient être propulsées à travers un tube presque sans air à des vitesses d’avion de ligne allant jusqu’à 760 mph. Ces tubes, soit élevés sur des pylônes, soit coulés sous la terre, pouvaient être construits à l’intérieur ou entre les villes. Il a appelé cela un «cinquième mode de transport» et a soutenu que cela pourrait aider à changer notre façon de vivre, de travailler, de faire du commerce et de voyager. Le scénario le plus accrocheur qu’il a proposé était un voyage de Los Angeles à San Francisco en seulement 30 minutes. L’idée a capturé l’imagination des ingénieurs et des investisseurs du monde entier.

Virgin Hyperloop a été fondée à l’origine sous le nom d’Hyperloop Technologies avant de changer son nom en Hyperloop One en 2016, puis à nouveau en Virgin Hyperloop One après avoir été acquise par la société de Richard Branson. La société est sortie de la porte forte avec des dizaines de millions de dollars de financement et une vision audacieuse des systèmes hyperloop dans le monde entier.

Mais ce n’était pas toujours facile de voyager pour Virgin Hyperloop. En 2017, la société a réglé un procès avec l’un de ses cofondateurs pour des allégations concurrentes de harcèlement et de sabotage. Un an plus tard, un autre co-fondateur a été évincé au milieu d’allégations d’agression sexuelle et d’inconduite.

La société a également été à court d’argent pendant une période de temps notable. Branson a aidé à obtenir un nouvel investissement de 50 millions de dollars de la part de deux investisseurs existants, ce qui a aidé à respecter les obligations salariales. Plus récemment, Virgin Hyperloop a levé 172 millions de dollars de nouveaux financements en 2019, dont 90 millions de dollars provenant de l’opérateur portuaire de Dubaï DP World, qui a précédemment investi 25 millions de dollars dans l’entreprise et dispose déjà de deux sièges au conseil d’administration de la startup.

Après cela, les choses se sont stabilisées, Giegel et son équipe travaillant avec diligence pour valider la technologie avec une série de tests. Sur le plan réglementaire, les choses semblent plus claires. La société a récemment annoncé son intention de construire un centre de certification de 500 millions de dollars pour faire progresser sa vision de l’avenir du transport à grande vitesse en Virginie-Occidentale. Et le gouvernement fédéral a récemment établi le cadre de régulation de l’hyperloop, donnant l’espoir à des entreprises comme Virgin Hyperloop qu’il pourrait éventuellement innover sur un système hyperloop opérationnel de taille normale.

Il y a encore une foule de défis techniques, financiers et réglementaires à venir

Les critiques disent que l’hyperloop peut être techniquement faisable, mais ne revient encore qu’à du vaporware. Cela a été appelé une «vision utopique» qui serait financièrement impossible à réaliser. C’est l’une de ces technologies qui est également «juste au coin de la rue» selon ses boosters – bien qu’il semble extérieurement être encore des années loin d’être achevée. En 2017, les dirigeants de Virgin Hyperloop ont déclaré à The Verge qu’ils s’attendaient à voir «des hyperloops en état de marche dans le monde … d’ici 2020». Cette date limite a ensuite été repoussée à 2021, l’année où ils pensent que l’hyperloop sera prêt pour les passagers humains.

Il reste encore beaucoup de questions de sécurité auxquelles il faut répondre, a déclaré Constantine Samaras, professeur agrégé de génie civil et environnemental à l’Université Carnegie Mellon. «Un véhicule hyperloop se déplacera beaucoup plus vite qu’un train à grande vitesse, atteignant peut-être même 760 mph», a déclaré Samaras dans un e-mail. «Il est très important de maintenir la sécurité à des vitesses aussi élevées et toutes les catastrophes imprévues doivent être intégrées au système. Un tremblement de terre? Le tube à vide se brise? Le train frappe en quelque sorte dans le tube? À des vitesses aussi élevées, ces événements amplifient le danger et la sécurité doit donc être primordiale. »

Aucun gouvernement au monde n’a encore attribué de contrat ou approuvé la construction d’un système d’hyperloop. On ne sait pas combien il en coûterait pour construire un hyperloop, mais ce serait sûrement des milliards de dollars. Des documents financiers divulgués en 2016 suggéraient que l’hyperloop coûterait entre 9 et 13 milliards de dollars, ou entre 84 et 121 millions de dollars par mile, soit beaucoup plus que le train à grande vitesse. Même avec un financement public, toute entreprise aurait besoin de lever des millions de dollars de financement, d’acquérir les énormes pistes de terre et de certifier que l’hyperloop peut être exploité en toute sécurité. Ce qui veut dire que l’hyperloop est encore très loin.

La capacité de maintenir un vide dans le tube, en particulier sur des centaines de kilomètres de long, est un autre défi énorme. Chaque fois qu’un pod arrive à une station, il doit ralentir et s’arrêter. Ensuite, le sas devra se fermer, se pressuriser et s’ouvrir à nouveau. Ensuite, le pod doit dégager le sas avant l’arrivée du pod suivant. La vitesse à laquelle cela se produit déterminera la distance entre les pods. Le virage sera également extrêmement difficile. Un hyperloop aurait besoin d’environ six miles pour exécuter un virage à 90 degrés à 600 mph, a déclaré un ingénieur de Virgin Hyperloop au New York Times.

«À des vitesses aussi élevées, ces événements amplifient le danger et la sécurité doit donc être primordiale»

Les progrès sont un autre obstacle potentiel. Plus l’avancée est longue, moins ces pods auront de capacité, ce qui peut déterminer l’utilité d’un système de transport en commun de l’hyperloop. Les opérateurs peuvent essayer de compenser en construisant des pods plus grands, mais ils auront alors besoin d’acier plus résistant pour leurs tubes afin de supporter le poids supplémentaire, ce qui entraîne des coûts plus élevés.

Walder, qui a dirigé des systèmes de transport public en Chine et aux États-Unis et qui était plus récemment à la tête de Citi Bike à New York, a déclaré que les progrès seraient «à quelques secondes d’intervalle» dans une hyperloop à grande échelle et commercialement opérationnelle, contre 2 minutes ou plus pour la plupart des trains.

Luchian a dit qu’elle était excitée, bien qu’un peu nerveuse. «Un peu d’énergie nerveuse», dit-elle, «uniquement parce que je peux apprécier la gravité du moment.»

Elle a dit qu’il était important que l’expérience de rouler dans l’hyperloop se sente à l’aise et familière, comme dans un train, d’autres personnes normales le rejetteraient comme un mode de transport faisable et sûr. Elle a noté que ni Giegel ni elle-même n’avaient reçu une formation spéciale au préalable ni ne portaient de vêtements de protection comme les astronautes.

«Même pour une occasion aussi mémorable, pour une technologie qui était littéralement une chimère comme il y a six ou sept ans, nous n’avons pas à faire toutes ces itérations avec des spécialistes», dit-elle. «Nous entrons directement.»

Pour Giegel, ce test était l’aboutissement d’années de travail. Il a lieu près de six ans après avoir quitté son poste de responsable de la propulsion des systèmes chez Virgin Galactic pour démarrer une société d’hyperloop dans son garage.

«Je pense que dans longtemps d’ici, ce moment, cette chose dans le désert qui n’aurait pas existé si nous ne l’avons pas mise ici, sera cet endroit où les gens pourront regarder et dire: ‘C’était une très grande idée, c’était une idée vraiment risquée », a-t-il dit,« mais ils sont venus, ils l’ont fait et ils ont réussi. »