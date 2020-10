La startup de réalité virtuelle Virtuix construit un tapis roulant VR pour votre maison. L’Omni One est un contrôleur complet du corps qui vous permet de courir physiquement, de sauter et de vous accroupir sur place. Après un appareil antérieur axé sur les affaires et les arcades, il est censé être expédié à la mi-2021 pour 1995 $, et Virtuix annonce le produit avec une campagne d’investissement de financement participatif.

Le développement de Virtuix Omni, financé par crowdfunding, a commencé en 2013. Ce n’est pas un tapis roulant traditionnel – c’est une plate-forme à faible friction qui est utilisée avec des spectacles spéciaux à faible friction ou des couvre-chaussures et un harnais. (Vous vous souvenez peut-être du concept global de tapis roulant VR de Ready Player One de Steven Spielberg.) Comme le démontre une vidéo prototype d’Omni One, l’appareil vous maintient en place pendant que vos pieds glissent sur la plate-forme, et ce mouvement est traduit dans un environnement VR. Nous avons essayé les versions précédentes de l’Omni, et c’est une expérience à la fois étrange et fascinante.





L’Omni One est plus compact que ses prédécesseurs, ancrant les utilisateurs à une seule barre verticale au lieu d’un anneau autour de l’ensemble du tapis de course. Vous pouvez également le plier et le ranger. Il jouera à des jeux d’un magasin dédié censé être lancé avec 30 titres. Virtuix n’a pas de liste complète, mais il prévoit de proposer des jeux tiers aux côtés d’expériences qu’il développe lui-même, cette dernière catégorie comprenant des jeux similaires à Fortnite et Call of Duty.

L’Omni One au détail sera un système autonome avec un casque autonome – il est en cours de test avec un Pico Neo 2, mais Virtuix décidera quel casque utiliser pour la vente au détail dans les mois à venir. Un kit de développement de 995 $ n’offrira que la partie tapis roulant. Pour les utilisateurs qui veulent le package complet, Virtuix ouvre une campagne de financement du règlement A, qui permet aux entreprises de vendre des actions via un processus de type financement participatif. Les fans du concept doivent investir un minimum de 1000 $, et en retour, ils bénéficieront d’une réduction de 20% sur le consommateur Omni One, ou de 40% s’ils investissent la première semaine.

Virtuix ne décrit pas ces investissements comme des «précommandes». Les campagnes de financement participatif en RV peuvent être une proposition à haut risque, car les marchés et la technologie peuvent changer rapidement à mesure que les entreprises créent un produit. Virtuix a tenu ses promesses bien mieux que certaines startups VR, mais l’objectif de l’Omni a encore évolué avec le temps. Il a été conçu comme un système de jeu à domicile qui serait disponible dans le monde entier, mais Virtuix a été contraint d’annuler certaines précommandes une fois que l’appareil est devenu plus grand et plus complexe. Virtuix a par la suite cessé d’offrir le tapis roulant grand public pour se concentrer sur les arcades VR. Désormais, la RV basée sur la localisation a été dévastée par la pandémie de coronavirus, bien que Virtuix affirme qu’il reprend les installations pour les clients professionnels.

La date de sortie de l’Omni One a été reportée au milieu d’une vague d’enthousiasme provoqué par une pandémie pour la technologie de fitness haut de gamme à domicile. Virtuix décrit le tapis roulant comme quelque chose comme un vélo Peloton pour les joueurs et le vend dans une fourchette de prix similaire – bien que la remise en forme ne soit pas l’objectif principal, vous allez certainement beaucoup bouger dans ce domaine. Si l’Omni One trouve une niche (ce qui est évidemment loin d’être certain), Virtuix aura bouclé la boucle en réalisant enfin les tapis roulants VR à domicile.