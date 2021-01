Que porterez-vous pour votre première nuit de retour sur les carreaux?

Si le directeur créatif de Valentino, Pierpaolo Piccioli, a quelque chose à voir avec cela, vous pourriez bien bercer un visage plein de paillettes dorées et des plates-formes hautes A & E-riskingly.

Alors que la plupart d’entre nous n’ont pas encore touché une paire de talons cette année, la collection Valentino printemps / été 2021, dévoilée via un défilé sans public filmé dans la sublime galerie du Palazzo Colonna à Rome cet après-midi, a été choquée – plein d’entre eux.

Des bottes mi-hautes pailletées dorées à la plate-forme métallique Mary Janes, c’étaient des chaussures prêtes à piétiner et à trembler (ou à chanceler?) Sur une piste de danse.

Accompagnant les pieds disco, plusieurs des modèles sont venus avec des visages disco entièrement recouverts de paillettes dorées, gracieuseté de la légende du maquillage Pat McGrath.

(Valentino)

Dans l’ensemble, la collection s’est sentie plus sobre que les récentes émissions de Piccioli, qui ont eu tendance à embrasser une palette de couleurs éclatante et beaucoup d’imprimés.

L’offre d’aujourd’hui est allée longtemps beige et marron en sourdine, compensée par des éclairs de néon. Et la juxtaposition se faisait sentir dans les vêtements eux-mêmes; avec des jupes-culottes sophistiquées, des jupes crayon, des trenchs sur mesure et des tricots sobres dotés d’une nervosité inattendue avec des bonnets et des boléros à paillettes, des cols roulés étincelants et des accessoires métalliques.

Aujourd’hui a également marqué la première fois que nous avons vu la mode masculine orner le défilé couture de Valentino.

Regardez la vidéo complète de l’émission ici