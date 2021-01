Alors que la plupart des membres de la famille Duggar vivent dans l’Arkansas, Counting On stars Jinger (Duggar) Vuolo et son mari, Jeremy Vuolo, vivent à Los Angeles. Le couple y a déménagé en juillet 2019 après avoir vécu à Laredo, au Texas. Jeremy, un ancien joueur de la Major League Soccer, a déménagé dans la ville d’Angeles pour commencer ses études supérieures au Master Seminary. Le couple et leurs deux filles, Felicity, 2 ans, et Evangeline, 2 mois, ont une maison spacieuse, qu’ils ont souvent montrée sur leurs pages Instagram.

Jinger et Jeremy ont annoncé leur intention de déménager en Californie en mars 2019, partageant avec les fans que “Dieu nous a clairement indiqué qu’il nous conduisait hors de Laredo. Après avoir prié et conseillé, les deux ont décidé de rejoindre Grace Community Church tandis que Jeremy «Aussi excités que nous soyons de commencer cette nouvelle aventure, quitter Laredo en juillet sera l’une des choses les plus difficiles que nous ayons jamais faites; nos amis ici sont devenus comme de la famille», écrivait le couple à l’époque «Veuillez prier pour nous alors que nous ouvrons ce nouveau chapitre de notre vie.»

Le couple paierait 4000 dollars par mois en loyer, selon un rapport d’août 2019 de Radar Online. La maison dans laquelle ils ont emménagé aurait été évaluée à 685 000 dollars. Il a été construit en 1953 et rénové en 2015. Il couvre 2 000 pieds carrés et comprend quatre chambres et deux salles de bains. Il dispose d’un garage pour deux voitures et d’arbres fruitiers autour de la propriété.

Jinger et Jeremy apparaissent toujours sur Counting On, mais on ne sait pas encore combien de temps ce sera le cas. En décembre, une source a déclaré au Sun que les deux hommes avaient des “conversations profondes” sur le fait de quitter la série TLC pour commencer à poursuivre leurs propres intérêts. “Les contrats avec le réseau sont un peu fous, ils sont très bloqués et cela les empêche de gagner de l’argent de bien d’autres manières”, a déclaré la source, décrivant plus tard la situation comme “horrible”.

Le contrat aurait empêché leurs tentatives de créer une marque de style de vie et ils ne gagneraient que 1500 dollars chacun par épisode. Ils seraient également intéressés à démarrer leurs propres projets télévisés. Cette situation ne se joue cependant pas sur leurs pages Instagram publiques. Faites défiler pour voir leur maison, à travers les photos intimes qu’ils partagent sur les réseaux sociaux.