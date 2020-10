Alors que la saison effrayante bat son plein à l’approche d’Halloween, les fans du macabre se demandent peut-être ce que ce serait de vivre dans une vraie maison hantée. Avec 33% des personnes interrogées par Realtor.com ayant répondu qu’elles achèteraient une maison qui avait la réputation de hanter, il existe de nombreuses maisons au passé sombre actuellement ou récemment sur le marché. TopTenRealEstateDeals.com a rassemblé une liste de 10 des maisons les plus macabres avec des histoires horribles pour les acheteurs les plus courageux – continuez à faire défiler pour voir des photos et en savoir plus sur le passé des propriétés.

Accueil ‘Le silence des agneaux’

Les fans du Silence of the Lambs reconnaîtront certainement cette maison de la princesse Anne, située à Perryopolis, en Pennsylvanie. L’étonnant victorien abritait le tueur en série Buffalo Bill dans le film oscarisé de 1991, mais dans la vraie vie, il se trouve sur près de deux acres de terrain et dispose d’une piscine creusée et d’un caboose vintage utilisé comme pool house. Les fans de Jodie Foster peuvent venir chercher la maison pour le prix demandé de 298 500 $. Les agents sœurs Eileen Allan et Shannon Assad de Berkshire Hathaway, The Preferred Realty à Wexford, Pennsylvanie détiennent la liste.

Maison de Lizzie Borden

Bien que ce ne soit peut-être pas la maison dans laquelle Lizzie Borden aurait donné à son père et à sa belle-mère “40 coups de hache” avec une hache en 1892, cette maison de Fall River, dans le Massachusetts, abritait la tristement célèbre femme après son acquittement dans l’affaire du meurtre jusqu’à sa mort en 1927. Mesurant 3 935 pieds carrés, la maison de sept chambres à coucher et quatre salles de bain est vendue entièrement meublée dans des meubles d’époque appropriés pour l’époque où Borden a appelé la maison victorienne Queen Ann pour 890 000 $. Il est répertorié par Suzanne St. John of Century 21 The Seyboth Team, Glocester, Rhode Island.

La maison du meurtre du dahlia noir

Le meurtre et le démembrement d’Elizabeth Short restent l’un des mystères non résolus les plus inquiétants d’Hollywood du siècle dernier. Il n’y a pas eu de clôture dans le meurtre brutal de Black Dahlia, mais il y a longtemps eu des spéculations selon lesquelles le Dr George Hodel de Los Angeles était la personne qui a tué Short, sa mutilation inhabituelle désignant quelqu’un avec des compétences chirurgicales. La maison de Hodel, qui était récemment sur le marché pour 4,7 millions de dollars, a été conçue par Lloyd Wright et rénovée auparavant pour 2 millions de dollars pour la ramener à son glamour d’origine. Vous pourrez peut-être apercevoir la maison dans des épisodes de Ghost Hunters et Paranormal America, ainsi qu’en arrière-plan pour un certain nombre de films.

Le manoir hanté de Gardette-LePretre

Le manoir Gardette-LePretre, connu des habitants de la Nouvelle-Orléans sous le nom de maison du sultan, fait parler de lui depuis sa construction dans les années 1830. Comme le raconte l’histoire, alors que les voisins passaient devant la maison un matin, ils ont vu du sang couler sous la porte. Lorsque la police a finalement fait irruption dans la maison, ils ont découvert que tout le monde à l’intérieur avait été assassiné avec des épées ou des haches, tandis que le sultan avait été mutilé et enterré vivant dans l’arrière-cour. Alors que son frère, le vrai sultan, était soupçonné d’être le meurtrier, cherchant à se venger du vol de sa fortune et de ses épouses, l’histoire a pris une vie propre au fil des ans. Aujourd’hui, la maison de style quartier français – avec neuf chambres et 10 salles de bains – se trouve à seulement un pâté de maisons de Bourbon Street, et était plus récemment sur le marché pour 2,65 millions de dollars.

Ville fantôme du Colorado

Une maison hantée est une chose, mais une ville fantôme entière? C’est le cas quand il s’agit d’Uptop, dans le Colorado, autrefois une destination touristique pour son chemin de fer, annoncé comme le «chemin de fer au-dessus des nuages». Les entreprises forestières ont déménagé dans la ville peu de temps après et la chapelle au bord du chemin a été construite en 1930 pour desservir la communauté en plein essor. Alors que la ville était une destination majeure pour les mineurs, les cheminots et les bûcherons au fil des ans, lorsque le nouveau réseau routier a été construit en contournant la ville dans les années 1960, la ville a été complètement abandonnée. En 2014, la ville entière a été mise sur le marché pour 2 millions de dollars, y compris le dépôt de train, la salle de danse, le salon et la chapelle, et a été restaurée par deux sœurs de Boston.

Les gens de l’Arizona Boulder

Une maison de rêve pour les amateurs de mystère se trouve dans le désert de l’Arizona, où un ancien tas de roches a convaincu les amateurs d’OVNI qu’il envoie un message à un autre monde. Lorsqu’un jeune couple a emménagé dans leur maison à côté du tas de pierres, dont les experts remontent à 1000 ans, ils ont été choqués de voir ce qui se passait dans leur maison pendant les équinoxes de printemps et d’automne. Un 6 pouces. large faisceau de lumière qui commence dans le verre se place entre deux rochers et se fraye un chemin à travers le sol et le long du mur jusqu’à un 36 pouces. pétroglyphe en spirale, qui s’allume lorsque le soleil frappe sa marque. Alors que certaines personnes pensent que le tas de pierres envoie un signal à l’espace extra-atmosphérique pour guider les navires extraterrestres, il est clair que les personnes qui ont d’abord vécu dans la région accordent une importance particulière à cet endroit. La maison Boulder, qui a été récemment mise en vente à 4,2 millions de dollars, est située sur neuf acres et dispose de trois chambres et deux salles de bains.

Manoir hanté Magnolia

Envie d’une rencontre macabre avec un esprit amical? Le Magnolia Mansion est un endroit idéal pour rencontrer un fantôme avec un sens de l’humour, où il y a des rapports d’enfants fantomatiques qui taquinent les invités en se déplaçant pendant la nuit. Il y a aussi des rapports sur une femme de chambre fantomatique qui vous mettra dans la nuit, un enfant qui parcourt les couloirs et un homme barbu qui passe sa vie après la mort en bas. D’une superficie de 13 300 pieds carrés, le manoir de 13 chambres de style néo-grec a été récemment mis en vente à 3,2 millions de dollars.

Manoir hanté des Mille-Îles

Cette maison hantée a besoin d’un peu de TLC! Le manoir hanté des mille îles était autrefois l’une des structures les plus étonnantes de tout New York lorsqu’il a été construit en 1895 pour le président de Remington Arms and Typewriter Company. Connu également sous le nom de Carleton Manor, le manoir délabré se trouve maintenant sur près de sept acres entourés de près de 1000 pieds de front de mer. Pour seulement 495 000 $, tout acheteur à la recherche de quelques colocataires fantômes pourrait restaurer un morceau d’histoire.

Maison d’horreur d’Amityville

La vraie maison d’Horreur d’Amityville n’a historiquement pas été une maison heureuse pour ses propriétaires. En 1974, Ronald DeFeo s’est levé au milieu de la nuit pour assassiner ses parents et ses quatre frères et sœurs avec un fusil dans leur sommeil, et juste un an plus tard, la famille Lutz a été forcée de quitter sa nouvelle maison en raison d’une horrible activité paranormale dans le Maison de New York. La maison de 5000 pieds carrés qui a déclenché un certain nombre de films d’horreur a été largement remodelée depuis lors, et plus récemment vendue en 2017 pour seulement 605000 $.

La plus grande maison fantôme du monde

L’immense salle Lynnewood Hall de 110 chambres en Pennsylvanie abrite toujours les tragédies qui ont frappé la famille AB Widener qui a construit le manoir. Le début de la fin du plus grand exemple d’architecture néo-classique néoclassique de l’âge d’or est venu avec le naufrage du Titanic en 1912. Widener avait investi dans la White Star Line aux côtés de JP Morgan, mais était consumé par le chagrin lorsque son fils et son petit-fils ont été tués dans le naufrage de son navire amiral lors de son voyage inaugural. Trois ans après la tragédie, Widener est mort dans son grand manoir, où il serait resté comme un fantôme aux côtés de son défunt fils et petit-fils. Lynnewood Hall était cotée à 20 millions de dollars en 2014 et a chuté à 16,5 millions de dollars en 2015, mais reste sur le marché à ce jour.

