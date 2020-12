Miley Cyrus vit en Californie depuis plus d’une décennie de sa vie, sa famille ayant déménagé dans une maison à Toluca Lake, Californie en 2007 après que Cyrus ait été choisi pour Hannah Montana sur Disney Channel. Cyrus a passé la plupart de son adolescence à la maison et elle a été placée en fiducie pour elle, et elle est maintenant en vente.

Cyrus demande 5,995 millions de dollars pour la propriété de 8700 pieds carrés, qui se trouve sur un peu moins d’un acre et comprend deux niveaux de conception du Vieux Monde. Il y a plusieurs chambres, salles de bains, coins salon et cheminées, ainsi que des vues magnifiques et beaucoup d’intimité. Continuez à lire pour jeter un coup d’œil à l’étoile.

Une architecture imposante

La maison a été construite en 2007 par l’architecte Bob Easton dans un style toscan, avec un toit de tuiles en tonneau rouge et des vignes grimpant sur les murs pour une sensation du vieux monde. Les résidents bénéficient d’une grande intimité grâce aux murs et à l’épaisse végétation tropicale, et la résidence est accessible par une longue allée qui s’ouvre sur une cour automobile en brique.

Accents dramatiques

L’entrée de la maison emmène les visiteurs dans un grand hall avec un escalier en colimaçon accentué de fer forgé, avec des accents imposants qui se répercutent dans toute la maison.

Espace vital

Plusieurs espaces de vie offrent des sièges moelleux et une vue imprenable à l’extérieur sur la piscine et l’aménagement paysager, ainsi que plusieurs cheminées pour la rare nuit froide de Californie. Les chambres disposent également de plafonds à poutres apparentes, qui sont une caractéristique centrale dans toute la maison.

Le temps de manger

Le thème du bois se poursuit dans la cuisine du chef, qui comprend des comptoirs en granit à bords en ogée, des planchers de bois, des poutres en bois et des armoires en bois. Une salle à manger continue d’offrir une vue sur l’extérieur, avec des meubles en bois ancrant l’espace.

De la place pour tout le monde

La maison dispose de six chambres et sept salles de bains, donnant à la famille Cyrus beaucoup d’espace pour se propager. Billy Ray Cyrus et Tish Cyrus partagent cinq enfants – Miley, Noah, Brandi, Trace et Braison – et la propagation du lac Toluca avait assez de place pour chacun d’eux et un peu plus.

Le maître

La suite principale est une section complète de la maison à elle seule, avec une grande chambre, une chambre tout aussi grande et deux énormes dressings. La chambre s’ouvre sur un toit-terrasse avec cheminée, offrant un espace de détente privilégié.

Les extras

La maison comprend des équipements supplémentaires comme un cinéma maison, un bureau et une salle pour que Billy Ray expose sa collection de guitares.

Californie vivant

Le coussin California dispose de nombreux espaces extérieurs pour que les résidents puissent profiter du beau temps, avec un patio offrant une autre option de restauration et un ensemble de chaises à proximité permettant un peu de soleil.

Temps mort

Naturellement, il y a une piscine, qui est située dans une pelouse verte luxuriante. La maison comprend également une rampe de patinage, ce qui s’est probablement avéré utile pour la famille, dont beaucoup savent monter.

