Après qu’Orlando Bloom et Katy Perry ont annoncé leurs fiançailles le jour de la Saint-Valentin 2019, la star de Pirates des Caraïbes a mis en vente sa garçonnière de Beverly Hills, en Californie. La belle propriété a d’abord été cotée pour 8,999 millions de dollars, mais le prix a été baissé plus tôt cette année après avoir passé des mois sur le marché. Des photos de la maison, gracieuseté de TopTenRealEstateDeals.com, montrent comment Bloom a passé sa vie en Californie avant de se fiancer à Perry.

Bloom a initialement inscrit le manoir glamour pour 8,999 millions de dollars en mars 2019, quelques semaines après ses fiançailles. En janvier, Bloom a fini par réduire le prix à 8,49 millions de dollars, a rapporté The Sun à l’époque. La maison se trouve dans “Billionaire’s Row” et comprend une vue imprenable sur la ville et l’océan. Il couvre une superficie de 4 011 pieds carrés et comprend quatre chambres et quatre salles de bains.

Bloom a acheté la maison en mai 2017 pour 7 millions de dollars à l’architecte mexicain Miguel Angel Aragones, rapporte Variety. Aragones a transformé la propriété d’une maison de style ranch basique des années 1950 en une luxueuse demeure minimaliste qu’elle est aujourd’hui. Les visiteurs sont d’abord accueillis avec une entrée sécurisée dans la cour à la porte d’entrée, qui s’ouvre sur un hall d’entrée et un salon avec parquet et parois de verre. Il y a un coin salon en contrebas avec des canapés rembourrés.

Cour arrière et piscine

A proximité, il y a un espace salle à manger avec un snack-bar. La cuisine a des comptoirs en acier inoxydable et des armoires blanches. Il s’ouvre sur un coin repas informel et une salle familiale dotée d’un mur de verre. Cela mène directement à la piscine.

Chambre

Les chambres sont également spacieuses. Deux des trois chambres d’hôtes sont des suites assez grandes pour un lit et un bureau au centre. La suite principale a une terrasse de détente et salle à manger avec des téléspectateurs d’horizon. Il dispose également de placards personnalisés et d’une salle de bains avec un curseur en verre du sol au plafond dans la zone de douche. Cela s’ouvre sur une terrasse privée.

Espace salle à manger et salon

La propriété dispose également d’une cour arrière éclairée de la taille d’une cour, que Bloom a complètement refaite quand il en était propriétaire. Il a installé une piscine et un spa à bord zéro avec une terrasse en Ipe et a ajouté un foyer ouvert. La cour arrière comprend également de longs bancs en bois.

Repas en plein air

Perry et Bloom ont accueilli leur fille Daisy Dove au cours de l’été. Deux mois plus tard, le couple a acheté un manoir à Montecito, en Californie, pour environ 14 millions de dollars. Leur nouveau domaine couvre 7 167 pieds carrés et s’étend sur 8,9 acres. La nouvelle maison aura beaucoup d’espace pour une famille grandissante, car elle comprend six chambres et 12 salles de bains.

Un autre espace de détente

“Katy a grandi à Santa Barbara et a toujours aimé ça là-bas”, a déclaré une source à PEOPLE à l’époque. “Orlando l’aime aussi. Il a toujours aimé Malibu, mais trouve Montecito encore meilleur car il est beaucoup plus privé.”

Une vue de l’extérieur de l’intérieur

Bloom et Perry ne seraient pas concentrés sur la planification du mariage et comprennent que cela n’aura pas lieu en 2020, la pandémie de coronavirus rendant toujours impossible la tenue de grands rassemblements. “Ce n’était tout simplement pas censé être”, a déclaré une source à Us Weekly en septembre. “Leur belle fille est arrivée et elle est leur seul objectif. La planification de tout mariage a été suspendue. Cela arrivera, mais ce n’est pas quelque chose sur lequel ils se concentrent actuellement en tant que couple.”

