Barack Obama fait à nouveau des vagues sur les réseaux sociaux, mais pas pour sa politique ou ses opinions sur le pays. Au lieu de cela, l’ancien président bien-aimé sort avec un nouveau mémoire, A Promised Land, qui s’est vendu à près de 890 000 exemplaires aux États-Unis et au Canada au cours des 24 premières heures de sa sortie. Avec le livre maintenant en passe de devenir le plus grand mémoire à succès de l’histoire moderne des mémoires présidentielles, il y a tellement à aimer sur le leader mondial à deux mandats qui fait l’histoire.

Mais alors qu’Obama est connu pour son discours éloquent et son sens de l’humour affable, il est également connu pour son style intelligent et fort, en particulier lorsqu’il s’agit de sa vie à la maison. Il y a des années, Obama et la Première Dame Michelle Obama ont loué leur première résidence d’été à Martha’s Vineyard, qui s’est récemment vendue 15 millions de dollars.

Martha’s Vineyard reste un endroit estival préféré pour les Obama, car le couple serait en train d’acheter un immense domaine appartenant auparavant au propriétaire des Boston Celtics, Wyc Grousbeck. Les deux ont loué la maison cet été et ont fait une offre pour l’acheter. Alors qu’ils s’efforcent d’obtenir une nouvelle escapade estivale, le manoir voisin dans lequel la famille a passé les étés 2009, 2010 et 2011, connu sous le nom de Blue Heron Farm à Chilmark Pond, a maintenant un nouveau propriétaire, rapporte Top Ten Real Estate Deals.

Alors que les Obama ont récemment célébré leur 27e anniversaire de mariage le 3 octobre, voici un aperçu de la maison de Martha’s Vineyard dans laquelle la famille de quatre personnes – et la famille américaine bien-aimée – a passé trois étés.

Vue Arial

(Photo: Photos hebdomadaires de la liste des biens immobiliers (TopTenRealEstate))

Vers la fin de la présidence Obama, la maison a été mise en vente à 22,5 millions de dollars, mais pas du tout à ce prix. Il a été ramené à 19,125 millions de dollars, puis à 17,75 millions de dollars. La maison s’est finalement vendue à 15 millions de dollars. Il a été construit en 1961, puis entièrement repensé en 2006 par l’architecte de Seattle ick Sundberg et le paysagiste Steve Stimson.

Chambre principale

(Photo: Photos hebdomadaires de la liste des biens immobiliers (TopTenRealEstate))

La maison couvre 6967 pieds carrés et se trouve à 120 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il comprend six chambres, sept salles de bains et une suite parentale qui possède sa propre tanière. Si vous vous asseyez dans la cuisine, la salle à manger ou le salon du chef, vous aurez une vue magnifique sur la piscine, l’étang et l’océan.

Il y a aussi trois cheminées, des menuiseries sur mesure, des bains en marbre et d’immenses baies vitrées.

Cuisine du chef

(Photo: Photos hebdomadaires de la liste des biens immobiliers (TopTenRealEstate))

La propriété entière couvre 9,5 acres. Son étang est assez grand pour un quai de bateau et il y a trois terrains vides entre la maison et la plage. Il y a aussi une maison d’hôtes de deux chambres, qui a été utilisée par les services secrets pendant le séjour d’Obama.

Salle de bain élaborée

(Photo: Photos hebdomadaires de la liste des biens immobiliers (TopTenRealEstate))

Des sources ont déclaré à TMZ que les Obama étaient maintenant sous séquestre pour un autre domaine sur Martha’s Vineyard. La maison, qui appartenait auparavant au propriétaire des Boston Celtics, Wyc Grousbeck, était cotée à 14,85 millions de dollars, mais les sources de TMZ ont déclaré que les deux paient moins.

Ce nouveau domaine dispose de sept chambres, offrant aux filles Sasha et Malia beaucoup d’espace lors de leur visite. Il a 29 acres en bord de mer, et la maison principale couvre 6 900 pieds carrés. Il y a aussi une piscine, une cheminée extérieure, une cuisine de chef et deux ailes d’invités. Il n’a qu’un garage pour deux voitures, étonnamment.

Vue du salon

(Photo: Photos hebdomadaires de la liste des biens immobiliers (TopTenRealEstate))

Les Obama ont passé le 3 octobre à célébrer leur 27e anniversaire de mariage. Notamment, Michelle Obama a partagé une photo du couple donnant sur une plage de Martha’s Vineyard.

«Il y a 27 ans, ce type m’a promis une vie pleine d’aventures. Je dirais qu’il est livré. Voici notre prochain chapitre de devenir des nicheurs vides et de découvrir la suite – tout en ressentant la magie qui nous a réunis il y a toutes ces années. Joyeux anniversaire, Barack », a tweeté l’ancienne Première Dame.

Quai pour bateaux

(Photo: Photos hebdomadaires de la liste des biens immobiliers (TopTenRealEstate))

Michelle Obama a déclaré que le couple «se retrouvait à nouveau», après les deux mandats d’Obama dans le bureau ovale.

“Nous avons des dîners seuls et des morceaux de temps où il n’y a que nous – ce que nous étions lorsque nous avons commencé cette chose: pas d’enfants, pas de publicité, pas de rien. Juste nous et nos rêves”, a déclaré l’auteur de Becoming à PEOPLE l’année dernière.

Piscine arrière

(Photo: Photos hebdomadaires de la liste des biens immobiliers (TopTenRealEstate))

Le plus grand projet des Obama après la Maison Blanche est leur travail avec Netflix. Leur premier projet est le documentaire American Factory de Julia Reichert et Steven Bognar. Les cinéastes ont interviewé les Obama pour un aperçu de 10 minutes sorti en août.

«Higher Ground est le reflet de nous deux», a déclaré Michelle Obama, faisant référence au nom de leur société de production. “Cela signifie que notre plateforme va ressembler un peu à tout, tout comme le monde est un peu tout.”

Portrait de POTUS

(Photo: Photos hebdomadaires de la liste des biens immobiliers (TopTenRealEstate))

Les Obama ont plusieurs autres projets en préparation pour Netflix. Higher Ground prévoit de produire une adaptation cinématographique de la biographie de Frederick Douglass: Prophet of Freedom et une adaptation de The Fifth Risk. La société produira également Overlooked, un documentaire sur la récente série de nécrologies du New York Times pour des personnes qui étaient négligées au moment de leur décès.

