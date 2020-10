Le président Donald Trump est actuellement traité pour des symptômes de coronavirus au centre médical militaire national Walter Reed à Bethesda, Maryland. Les hébergements ne ressemblent en rien à ce qu’un Américain moyen vit dans un hôpital et comprennent plusieurs salles où l’équipe de Trump peut s’étendre. Le président a été testé positif au virus jeudi après-midi.

Walter Reed est supervisé par le ministère de la Défense, mais l’administration contrôle la suite présidentielle de six chambres, rapporte NBC Washington. Il comprend une unité de soins intensifs, une cuisine, une salle de conférence et un espace de bureau dédié au chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows. Il y a aussi des dortoirs pour que le médecin de la Maison Blanche puisse être aux côtés de Trump à tout moment. La salle à manger comprend également un lustre en cristal.

Walter Reed est situé à Bethesda, dans le Maryland, et a ouvert ses portes en septembre 2011 après la consolidation du National Naval Medical Center et du Walter Reed Army Medical Center, rapporte USA Today. Il porte le nom d’un médecin de l’armée dont les recherches ont conduit à la découverte que la fièvre jaune est transmise par les moustiques. L’hôpital d’origine Walter Reed a ouvert ses portes en 1909 et a été le centre médical de référence pour les responsables de Washington lorsque des problèmes médicaux surviennent. La Première Dame Melania Trump, qui a été testée positive pour le coronavirus et se rétablit à la Maison Blanche, y a été traitée en 2018 pour une maladie rénale. C’était également le premier endroit où Trump a été vu publiquement portant un masque facial, alors qu’il visitait des troupes là-bas en juillet.

L’hôpital est situé à seulement 15 km de la Maison Blanche, note le Daily Mail. Il dispose de 244 lits au total, dont 50 lits de soins intensifs. L’établissement compte également 165 «suites intelligentes». Ceux-ci ont “‘des dispositifs de communication bidirectionnelle, des capacités audiovisuelles et sans fil ainsi que des divertissements au chevet, qui peuvent tous être contrôlés via un clavier mural amovible auquel le patient a accès à tout moment”. On ne sait pas si la suite présidentielle est équipée de cette technologie.

Vendredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré que Trump avait été emmené à Walter Reed “par précaution” et qu’il prévoyait de continuer à travailler à partir de là “pour les prochains jours”. Samedi matin, le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a tenu une conférence de presse devant l’hôpital, mais ses réponses aux journalistes n’ont fait que soulever plus de questions sur le test positif du président. Les médecins ont déclaré que Trump était “72 heures après” son diagnostic de coronavirus, ce qui aurait signifié qu’il avait été testé positif dès mercredi. Conley a par la suite corrigé cela, affirmant qu’il aurait dû dire que Trump était “depuis trois jours” le diagnostic depuis qu’il a été testé positif jeudi. Conley a déclaré que Trump n’utilisait plus d’oxygène supplémentaire mais a refusé de dire si Trump en avait jamais besoin. Des sources ont déclaré plus tard que Trump avait besoin d’utiliser de l’oxygène supplémentaire vendredi avant de se rendre chez Walter Reed.