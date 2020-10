Kathy Griffin vend son manoir Bell Air de 13 336 pieds carrés. L’humoriste a acheté le grand domaine en 2016 et est également l’endroit où elle a épousé son mari Randy Bick le Nouvel An 2020 – dans lequel était présidée par sa collègue humoriste Lily Tomlin. Cinq ans après avoir acheté la magnifique maison de trois étages, elle est prête à la vendre pour 15,9 millions de dollars selon Toptenrealestatedeals.com.

La maison de Griffin se trouve à l’intérieur de l’un des quartiers les plus prestigieux du sud de la Californie, Bell Air Crest. Ce quartier résidentiel particulier fait appel à plusieurs célébrités grâce à sa forte sécurité. Le paysage environnant à travers les acres de terrain est également un point d’attrait pour les acheteurs potentiels. Il y a plusieurs endroits où les familles peuvent marcher et les loisirs pour les propriétaires comprennent une piscine, un court de tennis et un putting green.

Au cours des 30 ans de carrière de Griffin, elle a amassé 40 millions de dollars et a remporté deux prix Prime Time Emmy pour son émission télévisée My Life sur la liste D. Elle a également joué 23 émissions spéciales télévisées, ce qui est plus que tout autre comédien de l’histoire. La femme de 59 ans a également été reconnue par Forbes pour être super intelligente avec son argent, même en payant pour son magnifique bien immobilier en espèces.

La belle maison est ce qu’elle appelait autrefois sa «maison de rêve». Vous trouverez ci-dessous une liste de photos de Toptenrealestatedeals.com qui montrent à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, ce qui offre une magnifique ambiance californienne tout autour.

De face

La maison de 13 336 pieds carrés a été construite en 2003 et est entourée d’un magnifique paysage verdoyant.

bassin

L’arrière de la maison est décoré de portes françaises qui s’ouvrent de la salle familiale à la terrasse de la piscine.

Arrière-cour

La cour arrière contient une piscine, avec plusieurs coins salon au choix. Il y a une cheminée entourée de chaises dans l’un des endroits confortables pour se détendre, tandis que d’autres offrent un rassemblement assis plus intime avec deux chaises longues qui donnent sur la piscine et le paysage.

Plan d’étage ouvert

Sur le côté de l’entrée de la maison de plusieurs millions de dollars offre un style méditerranéen contemporain donnant sur le plan d’étage ouvert. L’entrée s’ouvre sur des rampes en fer forgé sur la cage d’escalier incurvée avec un hall de lucarne.

Salon

Dans le salon et la cuisine, cette photo fait face à l’entrée donnant l’élégance de l’espace ouvert et mettant en valeur les couleurs magnifiques de la maison.

Salon n ° 2

Face à la télévision, la cuisine se trouve derrière l’angle des caméras alors que les portes françaises s’ouvrent sur le patio arrière et la piscine.

Salle à manger

La salle à manger se trouve juste à côté du salon et à proximité de la cuisine. Bien qu’il se trouve dans sa propre pièce, il se sent toujours très ouvert sur le reste de la maison.

Cuisine

La cuisine du chef propose des appareils électroménagers en acier inoxydable, un grand îlot, des sièges de bar et un garde-manger de majordome.

Salon avec une vue différente

Un angle différent du salon montre à quel point le coin salon est ouvert sur la cuisine et la cour.

Patio

Le patio offre de nombreux coins salon pour les grands groupes ou les petits groupes. La table à manger extérieure donne sur la piscine tout en restant proche de l’intérieur de la maison.

Cave à vin

La cave à vin contient 1 000 bouteilles et se trouve au niveau inférieur de la maison. On disait que Griffin la remplissait si elle avait 1000 invités.

Cinéma

Le cinéma maison est également une salle d’affichage qui peut accueillir plusieurs invités et contient à la fois des chaises confortables de type salon, tout en offrant également des sièges de style bar.

Beedroom

La maison a un total de neuf chambres et 12 salles de bains. La chambre principale est dotée de sa propre terrasse avec des marches menant au rez-de-chaussée et offre également une baignoire pour elle-même et un grand dressing.

Salle de bains

La salle de bains comprend une grande baignoire de jardin.

Placard

Le placard principal est un grand walk-in avec une île et beaucoup d’espace pour les chaussures, les vêtements et plus encore.

