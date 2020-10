C’est toujours un sentiment formidable lorsqu’un propriétaire reçoit plus d’argent que son prix demandé lors de la vente d’une résidence. C’est exactement ce qui est arrivé au magnifique manoir de Rob Lowe à Montecito lorsque lui et sa femme Sheryl Lowe ont décidé de vendre leur maison en 2019. À l’origine, ils demandaient 47 millions de dollars en 2018, mais en 2019, ils l’ont abaissé à 43 millions de dollars, et l’ont finalement été acheté par le co-fondateur de RoundTable Health Care Partners pour 45,5 millions de dollars.

Lowe est devenu un grand nom à Hollywood dans les années 1980 avec des films à succès comme The Outsiders, Elmo’s Fire et Oxford Blues. Plus tard, il est devenu connu pour son rôle dans la populaire série télévisée The West Wing. Tout au long de ses années de succès à Hollywood, il a pu se permettre de vivre dans un quartier entouré de certains des plus grands noms du jeu comme Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres et Gwyneth Paltrow.

Le quartier magnifique est parfait pour ceux qui cherchent à sortir de la région d’Hollywood car ce quartier se trouve à 80 miles au nord-ouest de Los Angeles entre l’océan Pacifique et les montagnes de Santa Ynez dans le comté de Santa Barbara. La région offre une vue magnifique sur les collines et, bien sûr, est dotée d’un temps magnifique.

Plusieurs maisons de la région ont tendance à offrir un thème méditerranéen, cependant, le manoir de Lowe a rompu cette tendance. Le manoir blanc fonctionne comme certains qui résident dans quelques-uns des États du sud comme le Tennessee et la Géorgie. Bien que l’extérieur et certaines parties de l’intérieur se sentent à l’ancienne, il offre aux résidents une touche plutôt moderne.

Avec de nombreuses chambres, salles de bains et deux cuisines, habillées d’un magnifique espace de vie extérieur, la maison de Lowe se sent comme chez soi malgré une superficie de 10000 pieds carrés. Vous trouverez ci-dessous une liste de photos montrant plusieurs parties de la maison via toptenrealestatedeals.com.

De face

L’avant de la maison a une invitation chaleureuse et accueillante. Une fois passé la porte et la longue allée, la maison se trouve sur trois acres d’herbe verte luxuriante.

entrée

Une fois à l’intérieur de l’entrée principale, il y a un magnifique plan d’étage ouvert qui laisse beaucoup d’espace. Immédiatement à droite, il y a une cage d’escalier qui mène à l’étage.

Salon

Parmi les nombreux coins salon, il y a plus que beaucoup d’espace pour les invités. Ce salon est parfait pour prendre l’air frais car il possède des portes de style français qui s’ouvrent sur les magnifiques vues extérieures.

Salon

Un autre des espaces de vie propose un thème différent du suivant. Une fois de plus, donner un peu d’air frais aux invités et aux résidents avec des portes qui s’ouvrent sur l’extérieur.

Cuisine

La cuisine est claire et lumineuse avec un magnifique grand îlot au centre avec des comptoirs en marbre blanc et des armoires blanches. La maison offre également une cuisine de restauration séparée.

Salle de jeux

La maison a été construite en 2009 et dispose de 20 chambres. Sur toutes ces pièces, la salle de jeux offre beaucoup d’espace pour jouer au billard et s’asseoir pour se prélasser ou faire un tour de cartes.

Salle de bain principale

La salle de bain principale dispose également de suffisamment de place pour un coin salon. Tout comme la cuisine, il offre une ambiance lumineuse et lumineuse avec une douche, un lavabo et un coin poudre, même accessoirisé avec une télévision.

Chambre

Le manoir dispose de 20 pièces différentes à l’intérieur. En plus de cela, il dispose également d’une maison d’hôtes de deux chambres à l’arrière.

Coin salon extérieur

Tout comme l’intérieur de la maison, l’espace extérieur offre beaucoup d’espace confortable pour la famille et les amis. Il y a aussi une salle de gym à domicile et une cave à vin, parfaites pour recevoir ou recevoir.

bassin

La grande piscine est parfaite pour une journée de détente à l’extérieur. La maison dispose également d’un spa, d’un court de tennis et de deux cheminées extérieures. Il y a une magnifique roseraie formelle qui surplombe le Pacifique.

