Visitez-vous Mariana Seoane vivra avec Isabel Pantoja, disent-ils

Apparemment, la belle Mariana Seoane aura une visite permanente? Eh bien, il y a ceux qui assurent que le célèbre chanteur de flamenco Isabel Pantoja Il a vendu sa propriété car il déménagera au Mexique avec la chanteuse et actrice.

Selon divers médias, la chanteuse espagnole a vendu sa propriété dans la “Cantora” car lorsqu’elle perdra sa mère Doña Ana, elle partira en Amérique, plus précisément au Mexique, avec Mariana Seoane.

Isabel Pantoja, dite La TonadilleraSelon les médias espagnols, il abandonnerait sa vie en Espagne, tout pour tenter sa chance au Mexique, aux côtés de l’ami de Juan Gabriel. Il a été annoncé que ce serait l’interprète de Noa Noa qui lierait les deux stars avant de perdre la vie.

Cette nouvelle a été publiée après qu’Isabel Pantoja ait passé quelque temps chez elle à La Cantora avec son frère Agustín, veillant sur la santé de sa mère de 88 ans, Doña Ana. Ses enfants Kiko et Isa sont assez éloignés du célèbre et il y a ceux qui disent qu’au moment du départ de Doña Ana, Isabel déménagera au Mexique pour chercher chance avec son talent.

C’est Federico Jiménez Losantos dans son émission de radio espagnole qui a révélé que la chanteuse de flamenco était très découragée dans sa ferme et pensait que sa mère pouvait partir à tout moment pour que rien ne puisse l’unir à cet endroit, ni à sa famille. Jiménez a souligné que Mariana Seoane Il lui a proposé à plusieurs reprises d’aller vivre au Mexique, une idée qu’Isabel Pantoja aime.

Ils ont souligné que la réalisation de projets dans la capitale mexicaine est quelque chose qui fait illusion à la femme espagnole, donc en l’absence de sa mère, elle pourrait passer à côté de l’actrice mexicaine dans l’une de ses maisons au Mexique ou à Miami.

La Tonadillera a déjà un casier judiciaire et a retrouvé sa liberté en 2016, année au cours de laquelle on dit qu’elle prévoyait de vivre au Mexique avec son amie Juan Gabriel; malheureusement, l’interprète a perdu la vie cette année-là très soudainement, brisant les plans du chanteur.

Il a été révélé qu’à cette époque, son frère Agustín était déjà dans le processus de sorte que Isabel Pantoja vécu au Mexique; Cependant, à partir de ce moment, la chanteuse de flamenco a pensé qu’elle ne pourrait pas partir sans Doña Ana.

Selon les médias espagnols, Isabel Pantoja aurait plus d’opportunités d’emploi au Mexique car en Espagne ses actions étaient limitées par son parcours; Seoane pourrait être votre bouée de sauvetage.

Depuis que cette possibilité est devenue connue, les Espagnols n’ont pas hésité à chercher qui était Mariana Seoane, un nom peu populaire dans ce pays. Seoane est un chanteur et très belle actrice mexicaine qui a acquis une énorme popularité grâce au petit écran.

Le talent et le charisme de l’interprète de Me Equivoqué l’ont positionnée comme l’une des chéries du médium au Mexique et elle s’est liée d’amitié avec des chanteurs attachants comme Juan Gabriel.

La Divo de Juárez a également fait face à des problèmes similaires à ceux d’Isabel Pantoja et malgré son parcours, elle a réussi à briller sur scène et à devenir un exemple de talent et de polyvalence au niveau international.

Juan Gabriel a brillé aussi bien avec ses spectacles dans lesquels il gaspillait joie, intensité, danse et talent, qu’avec les paroles de ses chansons, avec lesquelles il continue de ravir son public. Le départ de cet artiste a été l’un des plus pleurés au Mexique, mais son héritage continue.