Viva?, Jenni Rivera et celle qu’ils assurent, c’est leur nouvelle vie | AP

Si Jenni Rivera avait eu une seconde chance, quelle serait sa nouvelle vie? Sans aucun doute et d’après ce que ses enfants et ses adeptes ont commenté, la Diva de la Banda mènerait une vie plus calme et exercerait ses passe-temps favoris, notamment la cuisine. .

L’interprète de Allez-y et voyez Il est devenu une légende depuis son départ soudain le 9 décembre 2012, au milieu de spéculations quant à savoir si son départ avait été provoqué ou peut-être planifié pour que Jenni Rivera ait une nouvelle vie, loin des risques et des projecteurs.

Adeptes de La grande dame Ils assurent que Jenni Rivera est vivante et qu’elle a saisi sa deuxième chance pour devenir une grande chef. Dans diverses vidéos personnelles, il est indiqué que la sœur de Lupillo Rivera aimait être à la maison et cuisiner pour ses enfants, il ne serait donc pas surprenant qu’elle finisse par prendre cela comme une profession.

Cependant, si c’était une réalité, ce ne serait pas une très bonne nouvelle pour Jenni, puisque les internautes ont ciblé une chaîne YouTube dans laquelle ils assurent que la personne qui cuisine serait le célèbre chanteur. Cela a fait beaucoup de bruit quand il est devenu une tendance que Jenni Rivera pourrait être derrière la chaîne Je cuisine u cuisine, nous cuisinons tous.

Quand cela a explosé, la personne en charge de la chaîne a caché toutes ses vidéos et n’en a partagé qu’une seule. Il a assuré de respecter l’artiste et aussi pour cette raison a demandé le respect de sa mémoire.

Lorsque vous regardez les vidéos du Youtube, Les internautes ont remarqué que la voix de la femme qui cuisine est très similaire à celle de la légende du genre régional mexicain, ajouté à cela, qui cuisine n’apparaît pas dans les vidéos, son visage n’est pas connu et cela multiplie les rumeurs. À ce propos, la femme a souligné qu’elle n’avait pas à montrer son visage simplement parce que d’autres l’indiquaient et demandaient la tranquillité d’esprit.

Mais dans tout cela, les adeptes de la mère de Chiquis Rivera Ils ont également remarqué que certains des instruments de cuisine avaient la figure d’un papillon capturé, l’animal préféré de la Diva de la Banda, coïncidence?

Après la tempête vient le calme! et après avoir calmé les esprits, une fois de plus je cuisine u cuisine que nous cuisinons tous est en vigueur et hier, une vidéo a été publiée dans laquelle le cuisinier nous a ravis avec la recette d’un pudding au pain au chocolat.

Pour ceux qui aiment vraiment Jenni Rivera, ils aimeraient que cette histoire soit une réalité et qu’elle soit vivante, où qu’elle soit; Cependant, sa famille, la plus blessée dans cette situation, demande de ne pas jouer avec eux avec cette situation et de ne pas les interroger sur le fait que leur bien-aimée Jenni est toujours en vie.

Cela fait huit ans sans La Diva de la Banda, ce que beaucoup ne croiront pas, puisqu’ils sentent la célèbre chanteuse plus proche que jamais avec sa musique et son talent. Le 9 décembre 2012, il est parti pour l’au-delà Dolores Janney Rivera Saavedra et la légende a commencé: Jenni Rivera.

L’interprète est rapidement devenue une icône de la musique régionale mexicaine et de sa vie, un exemple à suivre pour ces femmes qui ont souffert et sont devenues plus fortes que jamais, comme un papillon; C’est pourquoi Jenni Rivera aimait ces animaux et se comparait souvent à eux; tomber, se cacher comme la chenille, reprendre son envol, comme un beau papillon.